12.08.2020 17:19

Навчальні заклади у Харкові отримають мільйон захисних масок

Маски надійдуть у школи, дитячі садки, заклади позашкільної та професійно-технічної освіти міста Харкова, які готуються до нового навчального року в умовах пандемії COVID-19.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 12 серпня 2020 року, повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.

За її словами, маски розраховані на кожного працівника установ освіти, учнів та батьків. Також навчальні заклади будуть забезпечені безконтактними термометрами і дезінфікувальними засобами за рахунок міського бюджету.

Ольга Деменко підкреслила, що всі навчальні заклади міста готові до нового навчального року та чекають дітей 1 вересня. У Харкові виконають рекомендації санітарних служб для організації навчального процесу під час пандемії коронавірусу і, крім того, розробляють свої правила. Зокрема, спеціально для цього створена робоча група у складі вихователів, вчителів і тренерів.

За словами директора департаменту, серед обов'язкових санітарних заходів - масковий режим, дезінфекція приміщень, прибирання, провітрювання. Крім того, батьки обов'язково мають бути у масках на території навчального закладу, але їм заборонено заходити в приміщення. Діти середнього і старшого віку за бажанням батьків можуть бути в масках на вулиці, але під час уроків займатимуться без них.

Ольга Деменко розповіла, що школи індивідуально розробляють нові правила безпеки. Так, наприклад, тепер для дітей може бути відкритий не один вхід, а відразу кілька, які є в будівлі, щоб мінімізувати контакти учнів різних вікових груп. Також планується використовувати актові зали та методичні кабінети для лекційно-семінарських занять і змінити графіки перших уроків і перерв.

«Будемо створювати максимально гнучкий режим роботи, щоб діти, наприклад, приходили не в один час. Далі можна проводити у різний час перерви, щоб уникнути скупчення дітей у їдальні. Перші класи поїли окремо, другі - в інший час і т. д. Усе це ми наполегливо рекомендуємо навчальним закладам. Я впевнена, що ми впораємося з цим завданням і збережемо здоров'я наших дітей», - наголосила Ольга Деменко.

Також вона повідомила, що зараз у місті працюють усі дитячі садки, де створені необхідні санітарні умови.