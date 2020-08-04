04.08.2020 11:39

На Харьковщие в школу собираются 202 663 ученика

Государство, по подсчетам чиновников, тратит на одного школьника 23 тысячи грн в год



://facebook.com

Средние расходы на одного ученика в Украине в 2019 году составляли 23 108 грн.

Об этом в своем Facebook, со ссылкой на обновленные данные дашборда Министерства финансов, сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачов.

«По Украине средние расходы на одного ученика в 2019 году составляли 23 108 грн. Обращаем внимание, что для их исчисления учитывались также расходы на детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в учебно-воспитательных комплексах. В 2018 году средние расходы на одного ученика были меньшими - они составляли 21 320 грн, хотя количество учеников также было меньшим (3 883 605), в отличие от 2019 года, когда количество учеников возросло более чем на 79 тысяч и составило 3 962 979» , - сообщил образовательный омбудсмен.

В 2019 году крупнейшие средние расходы на одного ученика были в Луганской области - 27 181 грн, а наименьшие расходы - в Одесской области - 20 329 грн.

Больше всего учеников насчитывается в Днепропетровской области - 324 226, а средние расходы на одного ученика здесь составляют 21 064 грн.

«Рассматривая отдельно финансирования по областям в сельской и городской местностях, дашборд показывает, что наименьшее количество учеников, но с самыми большими средними расходами на одного учащегося - 44 537 грн - также в Луганской области. Наименьшие средние расходы в сельской местности Ровенской области - 25 755 грн. При этом наибольшее количество учеников в селах Закарпатской области - 95 381, а расходы здесь составляют 26 677 грн», - отмечает Горбачев.

В городах наибольшее количество учеников зафиксировано в Киеве - 285 019, далее - в Днепропетровской - 281 847 и Харьковской - 202 663 областях. Меньше учеников в городах Луганской области - 41507.

Наибольшие средние расходы на учеников Киева, Луганской и Кировоградской областей: 24 394 грн, 22 021 грн и 21 622 грн соответственно. Наименьшие расходы на ученика в городах Одесской области - 16 136 грн.