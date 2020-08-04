04.08.2020 10:38

Новий навчальний рік – нові санітарні правила

У Департаменті освіти прокоментували рекомендації Держпродспоживслужби щодо роботи навчальних закладів у новому навчальному році.



// city.kharkov.ua

Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, серед них - масковий режим для батьків, заміри температури, дезінфекція, прибирання, дотримання дистанції, використання великих площ для занять.

«Якщо кожна школа добре подумає над цим питанням, то може змінити графік змін. Наприклад, у перших класах в один час зміна, у других - в інший. Можна змінити графіки харчування, щоб діти не перетиналися в їдальні. Проводити більше занять на свіжому повітрі, у великих приміщеннях, наприклад, методичних кабінетах або актових залах. Також у різний час починати уроки - хтось приходить на 8:00, хтось на 8:45. Якщо цим питанням серйозно зайнятися, можна вжити оптимальних заходів, які б забезпечили безпеку дітей», - повідомила Ольга Деменко.



За її словами, у місті і так багато років працюють над питанням здоров'я та безпеки школярів. У всіх школах введена охорона за рахунок міського бюджету, в школах і дитсадках встановлені тривожні кнопки. У більшості шкіл працює система відеоспостереження, щорічно навчальні установи підключаються до автоматичної пожежної сигналізації.



«Такого немає в жодному місті нашої країни. Наш міський голова саме безпеку дитини та її здоров'я ставить у пріоритет і особисто контролює ці питання. Сподіваюся, що з 1 вересня школи нарешті запрацюють, бо діти скучили за школою, а вчителі - за дітьми», - зазначила директор департаменту.