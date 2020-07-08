Поступающие в 2020 году юноши могут получить отсрочку от призыва - совместное решение Офиса Президента, МОН и Генерального штаба

Граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.
В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесено на май-июль 2020 - распоряжение Правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020 ). Важно, что пунктом 5 настоящего документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.
Для выпускников колледжей и университетов, Министерством образования и науки совместно с Офисом Президента и Генеральным штабом наработанные решения, которые позволят им, при желании продолжить обучение по следующей ступени образования, получить отсрочку от весеннего призыва.
Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения Приемным комиссиям заведений профессиональной перед высшими и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежащих призыву. Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.
"Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения - пройти необходимые вступительные испытания и подать заявления на вступление", - отметил и.о. Министра образования и науки Сергей Шкарлет.
Напомним, 30 июня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020 Они будут работать до 15 сентября включительно. Поступающие, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020, в частности регистрации электронных кабинетов и представления заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и тому подобное.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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