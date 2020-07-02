02.07.2020 19:19

На ВНО по физике не пустили 10 человек

Во внешнем независимом оценивании по физике 2020 приняли участие 22 284 человека, что составляет 79,3% от общего количества зарегистрированных.



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Тестирование состоялось сегодня, 2 июля 2020 года.

К пунктов ВНО не допустили 10 участников, из них 2 - через обнаруженые признаки острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.

Порог "сдал / не сдал" и результаты ВНО по физике будут определены до 16 июля. Результаты появятся на страницах участников до 17 июля.

Участники ВНО, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по физике по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Инструкция, как это сделать, размещен на сайте УЦОКО по ссылке .

Следующее тестирование - по испанскому, немецкому и французскому языкам - состоится в понедельник, 6 июля. На следующий день, 7 июля, пройдет ВНО по английскому языку. Для входа на пункт проведения ВНО участникам нужен оригинал паспорта, ID-карты или другого документа, серию и номер которого указаны в сертификате ВНО. Электронная версия ID-карты в государственном приложения Действие для удостоверения личности использоваться не может .