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02.07.2020  19:19   

На ВНО по физике не пустили 10 человек

Во внешнем независимом оценивании по физике 2020 приняли участие 22 284 человека, что составляет 79,3% от общего количества зарегистрированных.


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Тестирование состоялось сегодня, 2 июля 2020 года. 

К пунктов ВНО не допустили 10 участников, из них 2 - через обнаруженые признаки острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.

Порог "сдал / не сдал" и результаты ВНО по физике будут определены до 16 июля. Результаты появятся на страницах участников до 17 июля. 

Участники ВНО, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по физике по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Инструкция, как это сделать, размещен на сайте УЦОКО по ссылке . 

Следующее тестирование - по испанскому, немецкому и французскому языкам - состоится в понедельник, 6 июля. На следующий день, 7 июля, пройдет ВНО по английскому языку. Для входа на пункт проведения ВНО участникам нужен оригинал паспорта, ID-карты или другого документа, серию и номер которого указаны в сертификате ВНО. Электронная версия ID-карты в государственном приложения Действие для удостоверения личности использоваться не может . 

Источник:   МОН Украины
 Тэги:  вно, экзамен, сдача, физика
 
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