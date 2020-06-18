18.06.2020 13:06

В харьковских вузах определились с стоимостью контрактов для будущих студентов

Минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы харьковчан и не может быть выше 3 средних зарплат в области - за обучение ребенка на контракте родителям придется заплатить от 12 до 27 тысяч гривен.



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Министерство образования и науки обнародовало данные по минимальной цены контрактного обучения в каждом из 160 заведений, обучающих соискателей высшего образования, в подчинении МОН. Минимальная стоимость обучения на контракте в каждом заведении опубликована на сайте МОН.

"В 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора ", - отметил заместитель Министра образования и науки Украины Егор Стадный.

Минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше 3 средних зарплат по области. Она распространяется на 38 наиболее популярных специальностей в государственных университетах и тех частных, которые будут получать государственное финансирование. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное. Полный перечень специальностей опубликован на сайте МОН.

Введение индикативной себестоимости вызвано тем, что цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет заведение, поэтому страдают качество и условия обучения. Внедрение минимальной цены контрактного обучения позволит привести плату за обучение в соответствие с фактическими расходами и повысить оплату труда преподавателей.

Напомним, решение о введении индикативной себестоимости обучения Кабинет Министров принял 3 марта 2020.