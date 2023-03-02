02.03.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Харків'янам розповіли,як урегулювати питання оплати комунальних послуг

На КП «Харківводоканал» поінформували абонентів про склад тарифу, а також як врегулювати питання оплати комунальних послуг харків'янам, які повертаються до міста.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомив сьогодні, 2 березня заступник генерального директора - директор Департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак, абоненти зі встановленими приладами обліку води оплачують послуги згідно з нарахованим, усім іншим необхідно звернутися до абонентного відділу свого району та надати документи, що підтверджують період відсутності у місті (довідку ВПО або документ прикордонної служби). Після цього буде здійснено перерахунок.

Для коректного нарахування оплати харків'ян просять передавати показання приладів обліку до 20 числа кожного місяця через особистий кабінет на сайті підприємства, колцентр чи безпосередньо до абонентного відділу. Тарас Грущак нагадав, що у тарифах відбулися зміни: тепер у квитанціях зазначена оплата за водопостачання, водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових систем та абонентна плата.

«Усі ці платежі були й раніше, але однією графою, тепер їх вивели окремо, щоб споживачі бачили, за що вони платять, і з чого конкретно складається тариф. Хочу звернути увагу, що мешканці багатоквартирних будинків оплачують обслуговування внутрішньобудинкових систем, навіть якщо не користуються водопостачанням та водовідведенням. Також проводиться нарахування абонентної плати», - повідомив Тарас Грущак.

Він зазначив, що на період військового стану підприємство не вживає заходів щодо примусового стягнення заборгованості.

«Ми розуміємо, наскільки важко зараз містянам, але звертаємо увагу, що навіть у найважчі часи колектив підприємства продовжував працювати та надавати послуги у повному обсязі, зокрема, й під обстрілами. Тому хочу ще раз звернутися з проханням щодо можливості здійснювати оплату, бо саме регулярні платежі є запорукою того, що й надалі підприємство зможе стабільно працювати та якісно обслуговувати споживачів», - наголосив він.



