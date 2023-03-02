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02.03.2023  15:56   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік допомагав загарбникам організовувати окупаційну поліцію

Намагався втекти, але був спійманий чоловік, який длопомагав окупантам під Харковом.

Судитимуть чоловіка, який допомагав загарбникам організовувати окупаційну поліцію під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 49-річний чоловік, під час окупації Балаклії перейшов на бік воорога:
 
  • на початку червня 2022 року обійняв посаду так званого «исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
  • приймав на роботу нових співробітників,
  • затверджував внутрішні документи,
  • організовував службову діяльность та матеріально-технічне забезпечення підлеглих.
  • брав участь у нарадах, які проводили представники окупаційних органів влади. 
  • добровільно зайняв посаду так званого «исполняющего обязанности начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА Харьковской области».
  • організовував роботу управління,
  • формував кадровий резерв
  • забезпечував виконання планів робіт 
 
Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, колаборант намагався втекти до ЛНР, проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР. 
 
Судитимуть чоловіка, який допомагав загарбникам організовувати окупаційну поліцію під Харковом
 
Наразі чоловік перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. 
 
Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. 
 
Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, харків, зрада, балаклія
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