02.03.2023 15:56 Дмитро Колонєй
Під Харковом чоловік допомагав загарбникам організовувати окупаційну поліцію
Намагався втекти, але був спійманий чоловік, який длопомагав окупантам під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 49-річний чоловік, під час окупації Балаклії перейшов на бік воорога:
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на початку червня 2022 року обійняв посаду так званого «исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
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приймав на роботу нових співробітників,
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затверджував внутрішні документи,
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організовував службову діяльность та матеріально-технічне забезпечення підлеглих.
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брав участь у нарадах, які проводили представники окупаційних органів влади.
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добровільно зайняв посаду так званого «исполняющего обязанности начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА Харьковской области».
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організовував роботу управління,
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формував кадровий резерв
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забезпечував виконання планів робіт
Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, колаборант намагався втекти до ЛНР, проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР.
Наразі чоловік перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.
Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.
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