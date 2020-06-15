15.06.2020 10:45

Специалисты харьковской госпотребслужбы в ZOOM-ме предоставили комментарии по работе детских садов в условиях карантина

В формате ZOOM-конференции специалистов дестадов проинформировали по вопросам соблюдения санитарно-гигиенических требований при функционирования учреждений дошкольного образования в оздоровительный период.



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10 июня 2020 состоялось областное совещание-семинар, которая проводилась в формате ZOOM-конференции по вопросам соблюдения санитарно-гигиенических требований при функционирования учреждений дошкольного образования в оздоровительный период, в т. ч. в условиях карантина, которая была проведена совместно с КВУЗ « Харьковская академия непрерывного образования »для специалистов местных органов управления в сфере образования, методистов районных (городских, ОТГ) методических кабинетов, ответственных за организацию дошкольного образования.

В совещании приняли участие главный специалист отдела безопасности среды жизнедеятельности Управление государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области Татьяна Ефимова.

В выступлении главного специалиста были освещены вопросы соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях дошкольного образования области, работы учреждений в условиях карантина, необходимости начала работы при наличии согласованных всех необходимых документов (примерное двухнедельное меню, перечень поставщиков, план на оздоровительный период и т.д.). Также предоставлена ​​информация о количестве вспышек, отравлений, эпидосложнений в Харьковской области в 2020 году и основные нарушения требований законодательства, которые привели к ним.

В настоящее время специалистами районных (городских) подразделений Главного управления в составе комиссий проводятся проверки по вопросам соблюдения учреждениями дошкольного образования требований санитарного законодательства и постановления главного государственного санитарного врача Украины от 21.05.2020 №25 «Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) », их готовности к функционированию, ведется работа по согласованию соответствующих документов.