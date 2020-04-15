Изменены даты регистрации на дополнительную сессию ВНО-2020

Как сообщили в Департаменте образования Харьковского городского совета с 25 мая по 9 июня 2020 продлится дополнительный период регистрации для будущих абитуриентов.
С 25 мая по 9 июня 2020 продлится дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания для отдельных категорий лиц. Эти изменения в п. 21 Календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2020 внесены на основании приказа Министерства образования и науки Украины от 06.04.2020 № 480.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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