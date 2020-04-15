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15.04.2020  15:25   

Изменены даты регистрации на дополнительную сессию ВНО-2020

Как сообщили в Департаменте образования Харьковского городского совета с 25 мая по 9 июня 2020 продлится дополнительный период регистрации для будущих абитуриентов.


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С 25 мая по 9 июня 2020 продлится дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания для отдельных категорий лиц. Эти изменения в п. 21 Календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2020 внесены на основании приказа Министерства образования и науки Украины от 06.04.2020 № 480.

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  регистрация, абитуриент, харьков, вно, департамент образования
 
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