06.04.2020 09:41

Сьогодні на телеканалах стартують онлайн-уроки для школярів

Проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», в рамках якого на час карантину 11 телеканалів транслюватимуть уроки для учнів 5-11 класів, стартує 6 квітня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті освіти, онлайн-уроки проходитимуть з 11 предметів: англійська мова, історія України, всесвітня історія, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, українська мова, українська література і біологія. Розклад занять на час карантину можна дізнаватися з програм телепередач.

Так, за кожним з каналів закріплена аудиторія по класах:



5-й клас - «Плюсплюс» та «112 Україна»;

6-й клас - «NewsOne» та «Піксель»;

7-й клас - «ZIK»;

8-й клас - «УНІАН ТБ» та «Індиго»;

9-й клас - «Рада» та «UA Культура»;

10-й клас - «UA: Перший»;

11-й клас - «М1».



На каналах «Плюсплюс» та «УНІАН ТБ» уроки транслюватимуться щоранку в будні з 10:00 до 12:00.



Більш детально з інформацією про онлайн-заняття можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти та науки України.