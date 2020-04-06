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06.04.2020  09:41   

Сьогодні на телеканалах стартують онлайн-уроки для школярів

Проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», в рамках якого на час карантину 11 телеканалів транслюватимуть уроки для учнів 5-11 класів, стартує 6 квітня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті освіти, онлайн-уроки проходитимуть з 11 предметів: англійська мова, історія України, всесвітня історія, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, українська мова, українська література і біологія. Розклад занять на час карантину можна дізнаватися з програм телепередач.

Так, за кожним з каналів закріплена аудиторія по класах:

5-й клас - «Плюсплюс» та «112 Україна»;
6-й клас - «NewsOne» та «Піксель»;
7-й клас - «ZIK»;
8-й клас - «УНІАН ТБ» та «Індиго»;
9-й клас - «Рада» та «UA Культура»;
10-й клас - «UA: Перший»;
11-й клас - «М1».

На каналах «Плюсплюс» та «УНІАН ТБ» уроки транслюватимуться щоранку в будні з 10:00 до 12:00.

Більш детально з інформацією про онлайн-заняття можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти та науки України.

Источник:   ХМР
 Тэги:  карантин, онлайн-урок, коронавирус, школа
 
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