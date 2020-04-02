На Харьковщине создают серию видеоуроков для учеников младшей школы

02.04.2020 14:23

Во всех учебных заведениях области введено дистанционное обучение.

Чаты в мессенджерах, видеоконференции, рассылка по электронной почте - школы, профессионально-технические заведения и вузы используют максимум возможностей, чтобы не останавливать учебный процесс.

«Главное для нас - обеспечить право учащихся на получение образования. Как будет организован учебный процесс, решает директор заведения, поскольку учебные заведения сегодня автономные. Каждая школа исходит из своих возможностей и определяет особенности обучения на карантине самостоятельно. Мы понимаем, что не все могут пользоваться интернет-ресурсами полноценно. Так, некоторые заведения Харькова 100% -но перешли на дистанционное образование, школы в области вводят его элементы. В любом случае учителя общаются с учениками, предоставляют перечень учебного материала и вопросов для самостоятельного освоения, консультируют, проверяют выполнение задач», - рассказала директор Департамента науки и образования ХОГА Лариса Карпова.

На данный момент среди способов дистанционного обучения, которые могут использовать школы области, - совместные видеоконференции с помощью Skype и Zoom, общие чаты по классам в мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp), размещение учебных материалов и заданий на официальных сайтах, рассылка по электронной почте, использование специальных ресурсов (Google Classroom, Gios, MozaBook, Мой класс, Всеосвіта, На урок, канала Рада, Готовься к ВНО).

Для тех, кто ограничен в использовании интернет-ресурсов, важной помощью в обучении на карантине станет проект «Всеукраинская школа онлайн», инициированный Президентом Владимиром Зеленским. Проект стартует 6 апреля. 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. По сбалансированной программе МОН будет излагать 11 предметов для учащихся с 5-го по 11-й класс. Уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы: за каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. В ближайшее время появится их перечень, а также расписание уроков. Также эти уроки можно будет посмотреть в Facebook и YouTube.

Кроме того, Департамент науки и образования ХОГА совместно с Харьковской академией непрерывного образования запишут видеоуроки для 1-4 классов.

«Мы сделаем по три урока по главным предметам: математика, украинский язык, английский язык и «Я исследую мир». Уроки будут размещены на сайте департамента и академии непрерывного образования. В них также будут методические рекомендации для учителей: как дальше отрабатывать предложенные темы», - рассказала Лариса Карпова.

По ее словам, главный вопрос, который сейчас возникает у педагогов - как оценивать результаты обучения.

«На следующей неделе мы будем проводить совещание с руководителями подразделений образования и учебных заведений области по этому вопросу. На самом деле проблема не так велика. Если учитель работает системно, он сможет организовать эту работу, - отметила директор Департамента науки и образования. - Кроме того, в условиях дистанционного обучения по-настоящему раскрывается роль классного руководителя. Он должен отследить, кто учится, кто выполняет задания, а кто - нет, кто из учеников болеет или какая им нужна помощь».

После завершения карантина весь материал, который ученики изучали дистанционно, пройдут еще раз.

«Дистанционная форма - прогрессивная, актуальная и перспективная, понятная современным детям. Но поскольку мы впервые столкнулись с этим, и система образования была не очень готова, мы оптимизируем весь этот материал и отработаем еще раз, чтобы у учащихся не было пробелов в знаниях», - пояснила Лариса Карпова.

Вероятно, это произойдет в начале нового учебного года, в сентябре.

По сходным принципам обучение проходит сегодня в профессионально-технических заведениях и университетах Харькова.

По словам Ларисы Карповой, вузы готовятся принимать сессии дистанционно. Так же будут защищать дипломы выпускники. Зачеты и экзамены, которые невозможно сдать дистанционно, перенесут на следующий год.