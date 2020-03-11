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11.03.2020  18:15   

На Харьковщине отменили пробное ВНО из-за угрозы коронавируса

Пробное внешнее независимое оценивание в Харькове, Полтаве и Сумах отложили в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.


://zno-kharkiv.org.ua/

Пробное ВНО должно было пройти 21 марта, но его решено отложить, подтвердил для СМИ директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Харьковский региональный центр оценивания качества образования подчиняются три региона - Харьковская, Полтавская и Сумская области. О новой дате для пробного ВНО будет сообщено дополнительно.

Источник:   Громадське
 Тэги:  вно, карантин, отмена, харьков. оплата
 
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