На Харьковщине отменили пробное ВНО из-за угрозы коронавируса

Пробное внешнее независимое оценивание в Харькове, Полтаве и Сумах отложили в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.
Пробное ВНО должно было пройти 21 марта, но его решено отложить, подтвердил для СМИ директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.
Харьковский региональный центр оценивания качества образования подчиняются три региона - Харьковская, Полтавская и Сумская области. О новой дате для пробного ВНО будет сообщено дополнительно.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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