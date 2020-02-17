17.02.2020 13:43

17 февраля долларовые котировки снова пытались раскачать - Нацбанк подыграл

Понедельник не порадует участников валютного рынка большими объемами операций, но у них будет возможность «поиграть» курсом.



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На поведение рынка и курсообразование существенно повлияет три фактора:

1) Выходной понедельник в США. Американцы отмечают День президентов и расчеты в долларе 17-го февраля будут проходить на украинском межбанке на ТОМе — т.е. расчеты в гривне сегодня, поставка доллара- завтрашним днем.

Это не очень «нравится» местным игрокам и большинство клиентов по американской валюте сегодня либо будет работать на минимальных объемах, либо перенесет свои операции сразу на завтра, либо будет проводить их через евро.

В целом, это существенно снизит активность на рынке по доллару и уменьшит общую статистику торгов за 17 февраля;

2) Поведение спекулянтов. У них появляется отличный шанс «погонять» курс доллара на малообъемном рынке. Секрет их работы в эти моменты прост — любые сделки по суммам до 1 млн долларов способны существенно менять расклад спроса и предложения в такие дни на торгах. И спекулянты активно «разгоняют» курс в нужном им направлении, подстраиваясь под операции и действия немногочисленных реальных покупателей и продавцов. Попытки разогреть рынок перед завтрашним аукционом по размещению ОВГЗ будут и сегодня;

3) Бюджетные платежи компаний, хозяйственная деятельность клиентов и поведение Нацбанка с выходом/невыходом на торги с интервенциями.

Клиентам надо закрыть на этой неделе свои налоговые платежи и это стимулирует их к активной продаже валюты, так как дефицит гривны испытывает большинство компаний.

Кроме этого, им надо проводить и текущее финансирование своих хозяйственных операций. Это заставит компании сегодня активно работать по евро и по рублю, а также (если их устроит курс) и продавать доллар на ТОМе для концентрации гривны под бюджетные проплаты. Такая ситуация на межбанке обычно работает на укрепление нацвалюты.

НБУ при существенном избытке предложения доллара (если он возникнет и участники рынка будут готовы работать с регулятором на ТОМе) — выйдет на торги со скупкой. В этом случае котировки НБУ будут диктовать рынку фактический коридор по курсу в течение дня;

Наличный рынок продолжит ставить свои ценники с оглядкой на безналичный курс и работать обменники будут в формате « с оборота» с достаточно средним спредом.

Сегодня котировки по состоянию на 11:14 на наличном рынке проходили на уровне 24,402-24,500 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, наличный рынок в пятницу открывался котировками 24,36-24,43, но к середине дня они выросли до 24,42-24,44 грн/$.

Курс на черном рынке