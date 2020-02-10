10.02.2020 19:48

У харківських школах відкрили півсотні нових кабінетів і побудували 90 стадіонів

У Харкові продовжують покращувати матеріально-технічну базу навчальних закладів: вже в половині шкіл побудували сучасні спортивні стадіони.

Про це сьогодні, 10 лютого, на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) Харківської міської ради повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.

За її словами, нові стадіони відкрили в 92 школах.

«Цього року стадіони будуть відкриті ще в 20 школах і п'яти дитячих садках. Тобто на кінець року з новими стадіонами будуть 112 шкіл та 16 садочків. Крім того, за останні три роки ми встановили 560 ігрових майданчиків у дитячих садках», - повідомила директор департаменту.

Вона зазначила, що також почалася робота з оснащення шкіл сучасними кабінетами природничо-математичного циклу - біології, хімії, географії, фізики, математики, і вже відкрито 49 сучасних класів.

«Плануємо цю роботу продовжувати, тому що нові кабінети - з лабораторіями, обладнанням, сучасними електронними панелями. Звичайно, ще є потреба в комп'ютерних класах, тому плануємо поетапну заміну 20 таких класів», - повідомила Ольга Деменко.

Також вона нагадала, що всі школи Харкова знаходяться під фізичною охороною, у всіх навчальних закладах є тривожні кнопки, і вже більшість шкіл підключено до системи відеоспостереження. Крім того, зараз в місті працюють над встановленням автоматичної пожежної сигналізації для безпеки дітей.

«Торік була виділена рекордна сума на розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів - майже 200 млн грн. За ці кошти нам вдалося відремонтувати покрівлі, туалети, актові та спортивні зали. Потреба ще існує, але ми йдемо вперед», - підсумувала Ольга Деменко.