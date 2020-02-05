05.02.2020 15:49

У Харкові відкривається четвертий набір у безкоштовну школу грантрайтінга

Школа соціального проєктування і грантрайтінга «Open Grants School» відкриває четвертий сезон.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 5 лютого, у прес-центрі Харківської міської ради повідомила начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська.

За її словами, всього в рамках школи планується провести два вступних заняття, десять основних і декілька факультативів. Тренінги пройдуть у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. 8 лютого відбудеться відкрита лекція, на якій презентують школу і виступлять випускники минулих років, а 15 лютого перед слухачами виступлять представники грантових фондів. Зареєструватися на першу лекцію і дізнатися детальну інформацію можна тут.

Заняття у школі планують проводити до середини квітня. Сертифікат отримають тільки ті слухачі, які складуть тести з завершення роботи.

Для того, щоб стати слухачем школи, потрібно подати заявку за посиланням. Керівник проєктів громадської організації «Інститут соціальної політики регіону» Олег Кулініч повідомив, що традиційно за результатами анкет буде відібрано 100 слухачів. Їх навчать, як готувати проєктну заявку, щоб отримати грант, як їм розпоряджатися, організувати роботу, сформувати команду і домогтися результатів. До викладання залучать представників міжнародних організацій та спікерів з інших міст.

Бізнес-тренер, один і спікерів школи Дмитро Ляховецький додав, що крім спеціалізованих занять планується провести факультативні - з саморозвитку, ораторського мистецтва, щоб навчити потенційних претендентів на гранти легко і швидко доносити інформацію.

Керівник відділу реклами та брендингу Центру зі зв'язків з громадськістю ХНУ імені В.Н. Каразіна Ольга Гужва зазначила, що школою цікавляться викладачі та студенти вишу. «Open Grants School» - це майданчик для співпраці бізнесу, університетів, експертного середовища, представників громадських організацій та уряду», - підкреслила вона.

Як зазначила Вікторія Грецька-Миргородська, мета цього проєкту - підвищити імідж міста та об'єднати громадськість для реалізації масштабних ініціатив. За її словами, щорічно випускники школи подавали близько 40 проєктів на міський конкурс інноваційно-інвестиційних проектів, і десять з них - перемагали.

«Проєкти стосувалися екології, культурного життя, історичної спадщини, туристичної привабливості. У цьому одна з основних ідей школи - перейти від споживача до творця, щоб громадська організація думала, що хороше привнести у розвиток міста. Реалізувати ідею, яка стане темою життя, а не просто хобі, могла вирости у бізнес, наукову працю. Друга ідея - навчити не конкурувати за грант, а поєднувати свої можливості і робити спільні великі проєкти», - повідомила Вікторія Грецька-Миргородська.

Також вона зазначила, що цього року планується видати альманах, який презентує діяльність школи за три роки роботи і дозволить ділитися досвідом з іншими містами України.

Зазначимо, що школу соціального проєктування і грантрайтінга «Open Grants School» за час її діяльності закінчили 400 осіб. За даними на минулий рік, для реалізації своїх проєктів випускникам вдалося залучити понад 4 млн грн зовнішніх інвестицій. Серед релаізованних проектів - майданчик для працевлаштування «Smart Job», придбання медичного обладнання та ін.