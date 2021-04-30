Минцифры предлагает внести стоимость интернета и мобильной связи в прожиточный минимум

Стоимость услуг мобильной связи и интернета хотят внести в прожиточный минимум. С соответствующей инициативой выступило Министерство цифровой трансформации.
Министерство цифровой трансформации предлагает расширить перечень услуг, входящих в прожиточноый минимум. Так, чиновники предлагают добавить к потребительской корзине услуги связи.
Набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей называют прожиточным минимумом. Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляется, перечень товаров и услуг изменяется с учетом современных фактических потребностей населения.
Чиновники отмечают, что мобильная связь и доступ к интернету - тоже базовые потребности человека. В условиях диджитализации все больше людей предпочитают онлайн-сервисам.
Они экономят время и финансовые ресурсы, а еще позволяют:
- оперативно вызвать скорую помощь или полицию;
- учиться онлайн;
- работать дистанционно;
- планировать отдых и покупать билеты для путешествий;
- жаловаться на коррупционеров;
- обращаться к власти;
- не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.
Суммы прожиточного минимума устанавливаются государственным бюджетом на срок от 1 до 6 месяцев. Эта цифра в Украине меняется несколько раз в год.
Ранее сообщалось, что оплатить налоги и подать декларацию можно будет через "Дію".
Комментариев: 0
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
влажность:
давление:
ветер: