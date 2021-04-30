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30.04.2021  10:34   

Минцифры предлагает внести стоимость интернета и мобильной связи в прожиточный минимум

Стоимость услуг мобильной связи и интернета хотят внести в прожиточный минимум. С соответствующей инициативой выступило Министерство цифровой трансформации.

Министерство цифровой трансформации предлагает расширить перечень услуг, входящих в прожиточноый минимум. Так, чиновники предлагают добавить к потребительской корзине услуги связи.

Набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей называют прожиточным минимумом. Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляется, перечень товаров и услуг изменяется с учетом современных фактических потребностей населения.

Чиновники отмечают, что мобильная связь и доступ к интернету - тоже базовые потребности человека. В условиях диджитализации все больше людей предпочитают онлайн-сервисам.

Они экономят время и финансовые ресурсы, а еще позволяют:

- оперативно вызвать скорую помощь или полицию;
- учиться онлайн;
- работать дистанционно;
- планировать отдых и покупать билеты для путешествий;
- жаловаться на коррупционеров;
- обращаться к власти;
- не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.

Суммы прожиточного минимума устанавливаются государственным бюджетом на срок от 1 до 6 месяцев. Эта цифра в Украине меняется несколько раз в год.

Ранее сообщалось, что оплатить налоги и подать декларацию можно будет через "Дію".

Тэги:  минцифра, мобильная связь, интернет, прожиточный минимум
 
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