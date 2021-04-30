30.04.2021 10:34

Минцифры предлагает внести стоимость интернета и мобильной связи в прожиточный минимум

Стоимость услуг мобильной связи и интернета хотят внести в прожиточный минимум. С соответствующей инициативой выступило Министерство цифровой трансформации.

Министерство цифровой трансформации предлагает расширить перечень услуг, входящих в прожиточноый минимум. Так, чиновники предлагают добавить к потребительской корзине услуги связи.



Набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей называют прожиточным минимумом. Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляется, перечень товаров и услуг изменяется с учетом современных фактических потребностей населения.



Чиновники отмечают, что мобильная связь и доступ к интернету - тоже базовые потребности человека. В условиях диджитализации все больше людей предпочитают онлайн-сервисам.



Они экономят время и финансовые ресурсы, а еще позволяют:



- оперативно вызвать скорую помощь или полицию;

- учиться онлайн;

- работать дистанционно;

- планировать отдых и покупать билеты для путешествий;

- жаловаться на коррупционеров;

- обращаться к власти;

- не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.



Суммы прожиточного минимума устанавливаются государственным бюджетом на срок от 1 до 6 месяцев. Эта цифра в Украине меняется несколько раз в год.

Ранее сообщалось, что оплатить налоги и подать декларацию можно будет через "Дію".