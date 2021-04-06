Добкин отжимает Харьковские рынки

Тысячи харьковчан останутся без работы.
После захвата большей части Сумского рынка, скандальный политик намерен отжать Центральный, Конный, Павлово поле и другие крупные рынки Харькова. Об этом сообщает Insider News.
XXI век на дворе, а методы 90-х процветают. После смерти Геннадия Кернеса Михаил Добкин активно взялся за рейдерские схемы с рынками Харькова. На данный момент экс-губернатор отжал большую часть Сумского рынка. Но этого ему оказалось мало. Добкин собирается произвести рейдерский захват Центрального рынка, а также рынка на Студенческой, Новосалтовского, Холодногорского, Конного, рынков Павлово Поле и Солли — плюс. А это около 70 тыс. торговых мест и более 100 тысяч работников, которые окажутся безработными.
Напомним, что в свое время экс-губернатор вел борьбу за Сумской рынок с Александром Фельдманом, однако сейчас они стали временными союзниками. Связано это с тем, что А. Фельдман никак не может успокоиться из-за строительства дороги через рынок «Барабашово», запланированной еще покойным Г. Кернесом.
Теперь же А. Фельдман вместе с ситуативным союзником М. Добкиным решил выступить в противовес преемнику Кернеса Игорю Терехову.
Ради собственной выгоды Михаил Добкин заправски меняет масти: совсем недавно он публично поддерживал Геннадия Кернеса в вопросе «Барабашово» и Сумского рынка в борьбе с Александром Фельдманом, а сейчас пожимает ему руку. Ничего личного – «только бизнес». Но происходит это в, то время, когда предприниматели Барабашово страдают от беспредела, который устраивает “Концерн АВЭК” и А. Фельдман.
- Договор, который заключили с “Концерн АВЭК” оказался незаконным. Налоги в городской бюджет не платились. Многие предприниматели бросили свои торговые места из-за физического противостояния. Бьют стекла, отключают электричество. И так два года, — рассказал о ситуации на рынке Барабашово один из предпринимателей Анатолий Бондалетов.
Похоже, Михаил Добкин, решил окончательно убить харьковские рынки, а вместе с тем оставить десятки тысяч людей без работы.
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