15.03.2021 14:35

Чего ждать покупателям от дешевой ипотеки?

В марте текущего года начала работать государственная программа «Доступная ипотека 7%». И для покупателей она несет как преимущества, так и риски, отмечают риэлторы.

«Важно понимать два принципиальных момента. Первый – это очевидные выгоды: данная программа дает возможность куда большему числу людей решить острый жилищный вопрос.К слову, судя по публикациям в СМИ, в Украине и, в частности, в Харькове, уже есть семьи, подписавшие кредитные договоры с банками-партнерами. Если же говорить о рисках, то покупателям важно понимать, что по сути – это обычный банковский кредит, часть которого, а именно 7% от общего уровня ставки, обязуется погашать государство. А остальное должен будет погашать заемщик. И если вдруг по каким-то причинам государство не сможет выплачивать свою часть по кредиту, вся финансовая нагрузка ляжет на заемщика», - сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова. И подчеркнула, что покупателям надо быть готовым к росту цен, который может вызвать льготная ипотека.

«Безусловно, на первых порах – пока программа только начнет работать, «обкатывать» механику и завоевывать доверие покупателей – рынок будет вести себя осторожно. Продавцы «замрут в ожидании», внимательно наблюдая за происходящим и анализируя уровень спроса. И если программа себя хорошо зарекомендует и станет набирать обороты – начнут повышать цену. Поэтому, на мой взгляд, в самой выигрышной ситуации окажутся те покупатели, которые будут готовы рискнуть и успеют оформить ипотеку до повышения цен продавцами», - добавила эксперт.

Вместе с тем,рассчитывать на «кредитный бум» не стоит. «Максимальный интерес к ипотеке мы наблюдали в 2006 – 2007 годах. Спрос был настолько высок, что за год средняя цена одинаковых по характеристикам объектов выросла с 400 до 1100 долларов за квадратный метр», - подчеркнула Светлана Якимова.

По данным эксперта, к началу весны средняя цена реальных продаж на харьковском рынке жилья составила эквивалент 791 долларов за квадратный метр. При этом разрыв между ценой, по которой собственники выставляют объект на продажу и ценой, по которой в конечном итоге совершается сделка, сократился до 8%. «Это говорит о том, что на рынке сокращается предложение самых оптимальных по соотношению «цена-качество» объектов. И продавцы чувствуют себя более уверенно и повышают цены», – подчеркнула Светлана Якимова. И добавила, что подорожание отчасти носит также психологический характер и является реакцией на общий рост потребительских цен.

Ранее сообщалось, что 24 февраля, на сессии Харьковского городского совета была утверждена городская целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2021-2030 годы.