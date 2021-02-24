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24.02.2021  17:46   

В Харькове утвердили программу доступного жилья

Городская целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2021-2030 годы была утверждена сегодня, 24 февраля, на сессии Харьковского городского совета.


//city.kharkov.ua
Как сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, эта программа объединила в себе все направления льготного кредитования, которые существовали ранее. Так, ее частью стала программа молодежного жилищного кредитования.
 
Новая программа будет реализовываться в следующих направлениях:
 
1) строительство доступного жилья с предоставлением государственной поддержки за счет средств бюджета Харьковской городской территориальной громады;
2) обеспечение доступным жильем работников предприятий города Харькова;
3) предоставление льготных кредитов на строительство (приобретение) доступного жилья для работников бюджетных учреждений города Харькова;
4) предоставление льготных кредитов на строительство (приобретение) доступного жилья для участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции;
5) предоставление льготных кредитов на строительство (приобретение) доступного жилья для внутренне перемещенных лиц;
6) предоставление льготных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (приобретение) доступного жилья;
7) частичная компенсация процентов по кредитам, полученным заемщиками в банках, на строительство (приобретение) жилья.
 
Кроме того, в направление по кредитованию молодых семей и одиноких молодых граждан внесено изменение, касающееся их граничного возраста. Как сообщил Михаил Фатеев, до этого в программе могли участвовать лица в возрасте до 35 лет включительно. Но зачастую участники программы злоупотребляли этим, заключая договоры перед самым 35-летием, и им предоставлялось жилье практически без очереди. Теперь договор будет заключаться с 36-летним участником программы, если он простоял в очереди не менее одного года.
 
Справка. По состоянию на 1 января 2021 года в реестрах кандидатов на участие в городских жилищных программах находилось 1507 семей.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  доступное жилье, программа, харьков
 
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