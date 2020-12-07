07.12.2020 15:10

Артем Кравец стал временно исполняющим обязанности Генерального директора «Электротяжмаша»

Фонд государственного имущества Украины издал соответствующий приказ № 1947 от 01.12.2020 г. Кабинет Министров Украины согласовал его кандидатуру распоряжением № 1503-р от 02.12.2020 г.



spetm.com.ua

Артем Кравец будет временно исполнять обязанности Генерального директора в течение двух месяцев. Сведения о смене руководителя предприятия внесены в установленном законодательством порядке в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Артем Сергеевич Кравец работает на «Электротяжмаше» с декабря 2019 года. Занимал должности директора по коммерческим вопросам и директора по стратегии и маркетингу. Родом из Днепра, закончил НТУ "Днепровская политехника", женат, есть сын.

Справка: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД «ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Завод поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны по всему миру.