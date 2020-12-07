Главная Новости Экономика и промышленность Артем Кравец стал временно исполняющим обязанности Генерального директора «Электротяжмаша»
07.12.2020  15:10   

Артем Кравец стал временно исполняющим обязанности Генерального директора «Электротяжмаша»

Фонд государственного имущества Украины издал соответствующий приказ № 1947 от 01.12.2020 г. Кабинет Министров Украины согласовал его кандидатуру распоряжением № 1503-р от 02.12.2020 г.


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Артем Кравец будет временно исполнять обязанности Генерального директора в течение двух месяцев. Сведения о смене руководителя предприятия внесены в установленном законодательством порядке в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
 
Артем Сергеевич Кравец работает на «Электротяжмаше» с декабря 2019 года. Занимал должности директора по коммерческим вопросам и директора по стратегии и маркетингу. Родом из Днепра, закончил НТУ "Днепровская политехника", женат, есть сын. 
 
 
Справка: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД «ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Завод поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны по всему миру.
Тэги:  электротяжмаш, гендиректор, артем кравец
 
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