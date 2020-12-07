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07.12.2020  13:04   

Отчисления НДС выросли на четверть – Налоговая

В течение января-ноября 2020 года обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 7 175,1 миллиона гривен.


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По сравнению с соответствующим периодом 2019 года поступления увеличились на 1 481,5 млн грн (или 126,0%), отметил руководитель Главного управления ГПС в Харьковской области Артем Ефремов.

Доведенное задание выполнено на 113,4%, дополнительно обеспечено 847,5 млн гривен.

В налоговой напомнили, что 21 декабря 2020 года - последний день подачи налоговой декларации по НДС за ноябрь текущего года.

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  налог, ндс, гнс, харьков
 
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