Отчисления НДС выросли на четверть – Налоговая

В течение января-ноября 2020 года обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 7 175,1 миллиона гривен.
По сравнению с соответствующим периодом 2019 года поступления увеличились на 1 481,5 млн грн (или 126,0%), отметил руководитель Главного управления ГПС в Харьковской области Артем Ефремов.
Доведенное задание выполнено на 113,4%, дополнительно обеспечено 847,5 млн гривен.
В налоговой напомнили, что 21 декабря 2020 года - последний день подачи налоговой декларации по НДС за ноябрь текущего года.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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