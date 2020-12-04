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04.12.2020  11:54   

Поступления в местные бюджеты увеличились – Налоговая

За 11 месяцев текущего года местные бюджеты Харьковщины пополнились на 16 миллиардов 92 миллиона грн, что на 504,9 млн грн (или на 3,2%) больше прошлогоднего показателя.


//kh.tax.gov.ua

Руководитель налоговой службы области Артем Ефремов сообщил, что индикативный показатель ГНС Украины выполнен на 107,9%, дополнительно получено 1 174,8 млн гривен.

За ноябрь обеспечен сбор платежей в сумме 1 694,1 млн грн, что на 100,6 млн грн (или на 6,3%) больше, чем за ноябрь 2019 года.

Основным источником поступления в местный бюджет является налог на доходы физических лиц. За январь-ноябрь 2020 года фактически поступило 9 514,4 млн грн этого налога.

Также в местные бюджеты с начала года поступило:

– единого налога – 3183,8 млн грн,

– земельного налога и арендной платы – 1777,9 млн грн,

– рентной платы – 444,2 млн грн;

– налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 351 млн грн,

– акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 297,1 млн грн,

– налога на прибыль – 261,1млн грн,

– экологического налога – 82,2 млн грн,

– платы за лицензии – 68,8 млн     гривен.

Налоговики отмечают, что развитие региона зависит от своевременного и в полном объеме наполнения местных бюджетов.

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  налог, бюджет, харьков
 
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