04.12.2020 11:54

Поступления в местные бюджеты увеличились – Налоговая

За 11 месяцев текущего года местные бюджеты Харьковщины пополнились на 16 миллиардов 92 миллиона грн, что на 504,9 млн грн (или на 3,2%) больше прошлогоднего показателя.



//kh.tax.gov.ua

Руководитель налоговой службы области Артем Ефремов сообщил, что индикативный показатель ГНС Украины выполнен на 107,9%, дополнительно получено 1 174,8 млн гривен.



За ноябрь обеспечен сбор платежей в сумме 1 694,1 млн грн, что на 100,6 млн грн (или на 6,3%) больше, чем за ноябрь 2019 года.



Основным источником поступления в местный бюджет является налог на доходы физических лиц. За январь-ноябрь 2020 года фактически поступило 9 514,4 млн грн этого налога.



Также в местные бюджеты с начала года поступило:



– единого налога – 3183,8 млн грн,



– земельного налога и арендной платы – 1777,9 млн грн,



– рентной платы – 444,2 млн грн;



– налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 351 млн грн,



– акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 297,1 млн грн,



– налога на прибыль – 261,1млн грн,



– экологического налога – 82,2 млн грн,



– платы за лицензии – 68,8 млн гривен.



Налоговики отмечают, что развитие региона зависит от своевременного и в полном объеме наполнения местных бюджетов.