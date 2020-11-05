05.11.2020 15:51

Упрощена процедура аренды водных объектов и ставков Харьковщины (Правительственный портал)

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками».



https://www.kmu.gov.ua/news/sproshcheno-proceduru-orendi-vodnih-obyektiv-dlya-cilej-akvakulturi

Документ уточняет положения Водного и Земельного кодексов, касающихся аренды водных объектов в комплексе с земельными участками.

До недавнего времени, для того, чтобы взять в аренду водный объект надо было заключать два договора: договор аренды водного объекта и договор аренды земли. Такая ситуация создавала необоснованные препятствия в процедуре передачи водных объектов в аренду и нарушала права граждан и юридических лиц.

Принятый Закон:

- ликвидирует коллизии отдельных положений статьи 51 Водного кодекса Украины относительно передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельным участком под ними;

- способствует упрощению процедуры заключения договоров аренды водных объектов, увеличению количества арендаторов водных объектов;

- способствует оптимизации производства и увеличение добычи рыбной продукции;

- гарантирует стабильность поступлений в Государственный бюджет Украины от деятельности сельхозтоваропроизводителей Украины;

- усиливает защиту прав сельхозтоваропроизводителей, фермерских хозяйств, физических лиц-предпринимателей, которые используют в своем производстве орошаемое земледелие и осуществляют специальное водопользование.