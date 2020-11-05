Упрощена процедура аренды водных объектов и ставков Харьковщины (Правительственный портал)

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками».
Документ уточняет положения Водного и Земельного кодексов, касающихся аренды водных объектов в комплексе с земельными участками.
До недавнего времени, для того, чтобы взять в аренду водный объект надо было заключать два договора: договор аренды водного объекта и договор аренды земли. Такая ситуация создавала необоснованные препятствия в процедуре передачи водных объектов в аренду и нарушала права граждан и юридических лиц.
Принятый Закон:
- ликвидирует коллизии отдельных положений статьи 51 Водного кодекса Украины относительно передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельным участком под ними;
- способствует упрощению процедуры заключения договоров аренды водных объектов, увеличению количества арендаторов водных объектов;
- способствует оптимизации производства и увеличение добычи рыбной продукции;
- гарантирует стабильность поступлений в Государственный бюджет Украины от деятельности сельхозтоваропроизводителей Украины;
- усиливает защиту прав сельхозтоваропроизводителей, фермерских хозяйств, физических лиц-предпринимателей, которые используют в своем производстве орошаемое земледелие и осуществляют специальное водопользование.
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