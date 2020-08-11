В Харькове снова проверят промышленного гиганта и призовут премьера в помощники по «выбиванию» задолженнности

12 августа на харьковский завод «Электротяжмаш», где работники жалуются на задержки зарплаты, с очередной проверкой приедет инспекция Гоструда и преиьр Украины.
Об этом рассказала начальник управления по труду инспекции Гоструда в Харьковской области Марина Кочукова.
По ее словам, последнюю проверку инспекция на заводк проводили в июле. По состоянию на 21 июля задолженности перед работниками на заводе не было.
"У нас была проверка в июле, мы предоставили предписание по устранению нарушений. Установлено, что выплата заработной платы в течение с декабря 2019 до июля 2020 проводилась задержкой. После 7 числа текущего месяца зарплата уже считается задержанной", - объясняет Кочукова.
"На предприятии постоянно заработная плата выплачивалась несвоевременно. За июнь зарплата была выплачена частично - 30%. 19,5 млн было не выплачена за июнь", - добавляет она.
По словам Кочуков, на заводе работает около 3,3 тысячи работников, которых коснулись задержки:
"Будем выходить на проверку и устанавливать, там задолженность просрочена. Органы местного самоуправления будут проверять уже по результатам предписания, и тогда будем знать более подробную информацию".
По словам начальника Управления развития промышленности Харьковской ОГА Владимира Мищенко, задержки зарплаты на заводе возникли из-за долгов заказчиков продукции "Тяжмаша":
"Наши крупнейшие заказчики в лице" Укргидроэнерго "несвоевременно рассчитываются с предприятием. Генеральным подрядчиком является завод" Турбоатом ", с ним также своевременно не рассчитываются. Ту задолженность, которая была в начале июня, в результате того, что" Турбоатом "заплатил завода, удалось погасить. Есть только имеющиеся задержки в зарплате ".
Мищенко говорит, сумма задолженности на предприятии достигала 30 млн. гривен.
"На этой неделе мы пригласили премьер-министра Украины, и он, предварительно, согласился на большое совещание с участием ключевых заказников" Укргидроэнерго "," Донбассэнерго "," Энергоатома "", - говорит Мищенко.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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