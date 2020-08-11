11.08.2020 15:51

В Харькове снова проверят промышленного гиганта и призовут премьера в помощники по «выбиванию» задолженнности

12 августа на харьковский завод «Электротяжмаш», где работники жалуются на задержки зарплаты, с очередной проверкой приедет инспекция Гоструда и преиьр Украины.



Facebook / etm.kharkov

Об этом рассказала начальник управления по труду инспекции Гоструда в Харьковской области Марина Кочукова.

По ее словам, последнюю проверку инспекция на заводк проводили в июле. По состоянию на 21 июля задолженности перед работниками на заводе не было.

"У нас была проверка в июле, мы предоставили предписание по устранению нарушений. Установлено, что выплата заработной платы в течение с декабря 2019 до июля 2020 проводилась задержкой. После 7 числа текущего месяца зарплата уже считается задержанной", - объясняет Кочукова.

"На предприятии постоянно заработная плата выплачивалась несвоевременно. За июнь зарплата была выплачена частично - 30%. 19,5 млн было не выплачена за июнь", - добавляет она.

По словам Кочуков, на заводе работает около 3,3 тысячи работников, которых коснулись задержки:

"Будем выходить на проверку и устанавливать, там задолженность просрочена. Органы местного самоуправления будут проверять уже по результатам предписания, и тогда будем знать более подробную информацию".

По словам начальника Управления развития промышленности Харьковской ОГА Владимира Мищенко, задержки зарплаты на заводе возникли из-за долгов заказчиков продукции "Тяжмаша":

"Наши крупнейшие заказчики в лице" Укргидроэнерго "несвоевременно рассчитываются с предприятием. Генеральным подрядчиком является завод" Турбоатом ", с ним также своевременно не рассчитываются. Ту задолженность, которая была в начале июня, в результате того, что" Турбоатом "заплатил завода, удалось погасить. Есть только имеющиеся задержки в зарплате ".

Мищенко говорит, сумма задолженности на предприятии достигала 30 млн. гривен.

"На этой неделе мы пригласили премьер-министра Украины, и он, предварительно, согласился на большое совещание с участием ключевых заказников" Укргидроэнерго "," Донбассэнерго "," Энергоатома "", - говорит Мищенко.