04.08.2020 14:24

Строительный рынок Харькова на переделе - уволилась очередная топ-чиновница

В Харькове с должности директора обласного департамента ГАСК освобождается Евгения Иванская



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Соответствующую электронную декларацию перед увольнением подала директор Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области Евгения Иванская.

Согласно декларации, Иванская владеет квартирой площадью 42,5 кв.м в Харькове и земельным участком площадью 330 кв.м в Харькове.

В 2019 году она получила 304,5 тыс. Грн зарплаты в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Среди денежных сбережений бывшая чиновница указала 334 тыс. Грн наличными и 13 тыс. Грн на банковском счете.