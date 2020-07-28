28.07.2020 13:31

Гривна продолжит падать – эксперты сказали, почему

На текущей неделе курс доллара продолжит колебаться и снова попытается преодолеть отметку 28 гривен. Обесцениванию гривны будут способствовать погашение гособлигаций и покупка валюты за эти средства.



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Об этом РБК-Украина рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.



Как отметил аналитик, за прошедшую неделю НБУ продал почти 350 млн долларов в течение трех дней, чем остановил ослабление гривны.



«Стабилизация курса гривны может оказаться кратковременной, поскольку на этой неделе произойдут значительные выплаты по ОВГЗ и часть из этих средств будет направлена на валютный рынок», – считает эксперт.



По его словам, значительную роль будут играть и интервенции НБУ, поскольку из-за того, что не совпадают налоговые платежи с возмещением НДС, могут произойти очередные колебания курса на рынке, что потребуют вмешательства НБУ.



«Поэтому мы ожидаем, что курс продолжит колебаться и попытается преодолеть отметку в 28 грн/доллар в сторону ослабления гривны», – добавил он.