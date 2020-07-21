Харьковщина намолотила первый миллион тонн зерна нового урожая

По состоянию на 20 июля в области собрали уже 1,2 млн тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур.
Уже намолочено:
- 1 млн тонн пшеницы (с площади 231,4 тыс. га - 43%);
- 92,2 тыс. тонн ячменя (20,8 тыс. га - 14%);
- 27,5 тыс. тонн гороха (11,6 тыс. га - 55%).
Кроме того, собрали 25,2 тыс. тонн озимого рапса - с площади 10,7 тыс. га (80%).
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.
влажность:
давление:
ветер: