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21.07.2020  08:53   

Харьковщина намолотила первый миллион тонн зерна нового урожая

По состоянию на 20 июля в области собрали уже 1,2 млн тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур.


// ХОГА
Урожай уже собрали на 264,1 тыс. га (37% к прогнозу). Средняя урожайность сейчас составляет 44,3 ц/га.

Уже намолочено:

- 1 млн тонн пшеницы (с площади 231,4 тыс. га - 43%);

- 92,2 тыс. тонн ячменя (20,8 тыс. га - 14%);

- 27,5 тыс. тонн гороха (11,6 тыс. га - 55%).

Кроме того, собрали 25,2 тыс. тонн озимого рапса - с площади 10,7 тыс. га (80%).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  урожай, зерно, харьков
 
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