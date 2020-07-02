02.07.2020 11:18

Скільки грошей надійшло в бюджет Харькова в умовах карантину

Обсяг фінансових ресурсів міста Харкова за січень-червень 2020 року склав 6815,7 млн грн.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті бюджету і фінансів, з них власні доходи склали 5510,3 млн грн (80,8%), трансферти з державного бюджету України – 1305,4 млн грн (19,2%).

Планові показники звітного періоду в цілому по доходах виконано на 101,4%, за власними доходами – на 103,5%.

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року надходження до бюджету міста зменшилися на 1312,2 млн грн (на 16,1%), у тому числі власні доходи збільшилися на 100,2 млн грн (на 1,9%), трансферти зменшилися на 1400,3 млн грн (у 2,1 раза).

Обсяг податку на доходи фізичних осіб склав 2994,0 млн грн і зріс проти минулорічного показника на 64,5 млн грн (на 2,2%), при цьому скорочені темпи падіння щомісячних надходжень цього джерела (в квітні його обсяги зменшилися на 5,8 %, у травні – на 10,1%, у червні – на 2,1%).

В 1,1 раза збільшилися надходження єдиного податку (1128,8 млн грн) та акцизного податку, що підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів (284,2 млн грн).

У той же час у зв'язку з внесенням змін до законодавства України та звільненням платників податків в березні від плати за землю та податку на нерухоме майно, обсяги плати за землю (647,2 млн грн) у 1-му півріччі зменшилися на 45,5 млн грн (на 6,6%), податку на нерухоме майно (115,9 млн грн) – на 2,7 млн грн (на 2,2%).

Видатки бюджету міста Харкова за 6 місяців 2020 року склали 6679,5 млн грн, з них на фінансування соціально-культурної сфери спрямовано 3284,6 млн грн (49,2% від загального обсягу видатків), утримання та розвиток житлово-комунального та дорожнього господарства – 1899,2 млн грн (28,4%), забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту – 297,1 млн грн (4,4%).