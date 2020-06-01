01.06.2020 18:22

За січень-травень до бюджету Харкова надійшло 5,6 мільярда гривень

Обсяг фінансових ресурсів міста Харкова за січень-травень 2020 року склав 5605,3 млн грн.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, з них власні доходи склали 4623,6 млн грн (82,5%), трансферти з державного бюджету України - 981,7 млн ​​грн (17,5%).

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, надходження до бюджету міста зменшилися на 1185,7 млн ​​грн (на 17,5%), в тому числі власні доходи збільшилися на 58,9 млн грн (на 1,3%), трансферти зменшилися на 1244,6 млн грн (в 2,3 раза).

При цьому в травні обсяг власних доходів бюджету зменшився проти минулорічного показника на 9,7%. Травневі надходження податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з продовженням карантину знизилися на 10,1%, плати за землю - на 18,2%.

Видатки бюджету міста Харкова за п'ять місяців 2020 року склали 5475,2 млн грн, з них на фінансування соціально-культурної сфери спрямовано 2684,1 млн грн (49,0% від загального обсягу видатків), утримання і розвиток житлово-комунального і дорожнього господарства - 1579,5 млн грн (28,8%), забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту - 235,3 млн грн (4,3%).