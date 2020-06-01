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01.06.2020  18:22   

За січень-травень до бюджету Харкова надійшло 5,6 мільярда гривень

Обсяг фінансових ресурсів міста Харкова за січень-травень 2020 року склав 5605,3 млн грн.


//city.kharkov.ua
Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, з них власні доходи склали 4623,6 млн грн (82,5%), трансферти з державного бюджету України - 981,7 млн ​​грн (17,5%).
 
У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, надходження до бюджету міста зменшилися на 1185,7 млн ​​грн (на 17,5%), в тому числі власні доходи збільшилися на 58,9 млн грн (на 1,3%), трансферти зменшилися на 1244,6 млн грн (в 2,3 раза).
 
При цьому в травні обсяг власних доходів бюджету зменшився проти минулорічного показника на 9,7%. Травневі надходження податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з продовженням карантину знизилися на 10,1%, плати за землю - на 18,2%.
 
Видатки бюджету міста Харкова за п'ять місяців 2020 року склали 5475,2 млн грн, з них на фінансування соціально-культурної сфери спрямовано 2684,1 млн грн (49,0% від загального обсягу видатків), утримання і розвиток житлово-комунального і дорожнього господарства - 1579,5 млн грн (28,8%), забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту - 235,3 млн грн (4,3%).
Источник:   Міська рада
 Тэги:  бюджет, доходы, харьков
 
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