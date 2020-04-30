Главная Новости Экономика и промышленность Харьковским ФОПам I-й и II-й групп, воспитывающим детей, правительство Украины выделило от $50 до $100
30.04.2020  12:47   

Харьковским ФОПам I-й и II-й групп, воспитывающим детей, правительство Украины выделило от $50 до $100

Помощь на детей будет выдаваться как на период карантина, так и месяц после его окончания.


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Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что Правительство выделило средства в сумме 16 млрд. грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг. Это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики. Министр уверена, что в ближайшее время после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины, программа полностью заработает.

Такое решение Правительства позволит произвести выплаты помощи на 414 000 детей из 337 000 семей физических лиц-предпринимателей.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которая была принята 22 апреля 2020, пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога, будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1 779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2 218 гривен).

Выплату помощи введен на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  помощь, физлица, харьков, предприниматели
 
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