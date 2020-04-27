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27.04.2020  12:34   

Команда "коболевского" Нафтогаза перестала закупать дешевеющий газ, распихивая землякам дорогой газ из хранилищ

Нафтогаз прекратил импорт газа в Украину, жалуясь снижение цен и прибыльности.


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Торговые войны США с Китаем, а также замедление темпов роста экономики последнего привели к избытку предложения сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Цены на спотовом рынке упали так низко, что уже не покрывают себестоимости поставщиков газа в Европу. Больше половины импортируемого на континент сырья приходится на «Газпром». В исторической перспективе в национальных валютах цены на газ были ниже - в частности, 1 октября 2009 года (в самом начале газового года) цена падала до 15 пенсов за терм на NBP и 6,5 евро за МВт ч на TTF.

В апреле цена газа для населения снизилась только на 15% (явно не достигнув це одиннадцатилетней давности) и продолжит свое падение. Такое мнение высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентный. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже", - сказал Коболев.

Он также отметил, что на сегодня в украинских хранилищах рекордно высокие объемы газа.

"Они кардинально крупнее за объемы, которые мы имели в предыдущий сезон - разница больше чем на 4 млрд куб. Сейчас мы, как Нафтогаз не импортируем газ, газ импортируют в основном частные трейдеры", - сказал он.

Также, по мнению главы правления Нафтогаза, следующей зимой Украина использует тот избыточный газ, который был закачан предыдущей осенью в процессе подготовки к переговорному процессу с Газпромом.

"Мы готовились к потенциальному газовому кризису и поэтому создали дополнительный запас газа. У нас в начале сезона было больше 21 млрд куб газа", - добавил он.

Напомним, в апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,9 грн за кубометров (без учета НДС, наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Источник:   УНН
 Тэги:  газ, отопление, харьков, осмд, долги
 
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