21.04.2020 11:39

Доллар после праздников: что будет с курсом

Фактор значительного падения цен на нефть - особо не сыграет на нашем валютном рынке.



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Сессия вторника на валютном межбанке пройдет под воздействием трех основных факторов:

1) Завершения периода бюджетных платежей у тех, кто не успел это сделать вовремя. Это подхлестнет тех продавцов-экспортеров, кто не успел рассчитаться по налогам с государством. Увеличение предложения сработает в пользу гривны;

2) Зачисления валютной выручки украинским компаниям сразу за прошлую пятницу и этот понедельник, который был выходным в Украине, но рабочим в США и Европе. Банки зачислят всю валюту клиентам сегодняшним днем и во многом — она сразу пройдет на межбанк. Компаниям нужна гривна и это также сработает в плюс для нацвалюты;

3) Текущие ситуативные задачами крупнейших игроков и поведение НБУ. Регулятор традиционно будет выкупать возможный излишек доллара в резервы (если он будет). Но в любом случае Нацбанк станет выжидать действий со стороны крупных покупателей и продавцов, и лишь потом — выходить или не выходить на торги.

Фактор значительного падения цен на нефть — особо не сыграет на нашем валютном рынке, так как в реальности дело касается в основном цен на поставку нефти в мае (более того, после шока на нефтяном рынке — уже пошла коррекция цен) и большинство даже самых крупных украинских операторов по торговле энергоносителями — уже не успеют собрать достаточный финансовый ресурс, чтобы воспользоваться ситуацией. Хотя в перспективе, возможное дальнейшее снижение цен на нефть в любом случае выгодно Украине.

По расчетам специалистов объемы операций на межбанке сегодня составят до $270-320 млн при совершении до 510-620 сделок с коридором по доллару в пределах 27,00-27,25 гривен.

Наличный рынок продолжит постоянно корректировать свои ценники в зависимости от происходящего на торгах.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 26,80-27,20 и продажа 27,25-27,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,20-27,33 гривен и продажа 27,35-27,45.