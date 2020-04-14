14.04.2020 14:32

Сигареты и овсянка подорожали, яйца подешевели: как изменились цены по мнению харьковских статистиков

Статистики считают, что в марте цены на потребительском рынке Харьковской области по сравнению с февралем увеличились на 0,7%, с начала года - на 0,5%.



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Сезонно подорожали ранние овощи. Существенно подорожал алклоголь. По данным управления, в марте цены на продукты питания выросли на 1,3%. Вызывает удивление тот факт, что у региональних статистиков практически все товары подорожали на несколько процентов, но общий индекс менее одного. Ну, у статистиков своя «логика».

Так "взлетевшие" цены на лекарства и средства защиты и гигиены у статистиков подорожали менее 2 копеек на каждой гривне?!

Больше всего (на 6% и 5,5%) подорожали овсяные хлопья и гречневая крупа.

На 4,6-3,8% выросли цены на сало, молоко, макаронные изделия.

Подорожали на 3,1% сахар, рыба и продукты из рыбы, свинина, кисломолочная продукция, масло, говядина.

В то же время на 6% подешевели яйца, на 2,5-0,7% - безалкогольные напитки, рис, мясо птицы, хлеб.

Одежда и обувь подорожали на 13,7%.

Снижение цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,2% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 12,7% и горячей воды, отопление на 7,3%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,5% в первую очередь обусловлено подорожанием фармацевтической продукции на 2,1%.

Повышение цен на транспорт на 0,5% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,1% и автомобилей на 6%. В то же время на 3,4% подешевели топливо и масла.

В сфере связи цены выросли на 0,8%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 17%.