Сигареты и овсянка подорожали, яйца подешевели: как изменились цены по мнению харьковских статистиков

Статистики считают, что в марте цены на потребительском рынке Харьковской области по сравнению с февралем увеличились на 0,7%, с начала года - на 0,5%.
Сезонно подорожали ранние овощи. Существенно подорожал алклоголь. По данным управления, в марте цены на продукты питания выросли на 1,3%. Вызывает удивление тот факт, что у региональних статистиков практически все товары подорожали на несколько процентов, но общий индекс менее одного. Ну, у статистиков своя «логика».
Так "взлетевшие" цены на лекарства и средства защиты и гигиены у статистиков подорожали менее 2 копеек на каждой гривне?!
Больше всего (на 6% и 5,5%) подорожали овсяные хлопья и гречневая крупа.
На 4,6-3,8% выросли цены на сало, молоко, макаронные изделия.
Подорожали на 3,1% сахар, рыба и продукты из рыбы, свинина, кисломолочная продукция, масло, говядина.
В то же время на 6% подешевели яйца, на 2,5-0,7% - безалкогольные напитки, рис, мясо птицы, хлеб.
Одежда и обувь подорожали на 13,7%.
Снижение цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,2% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 12,7% и горячей воды, отопление на 7,3%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 1,5% в первую очередь обусловлено подорожанием фармацевтической продукции на 2,1%.
Повышение цен на транспорт на 0,5% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,1% и автомобилей на 6%. В то же время на 3,4% подешевели топливо и масла.
В сфере связи цены выросли на 0,8%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 17%.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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