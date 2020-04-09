09.04.2020 12:36

Доллар в четверг: почему курс упадет

Четверг на валютном рынке опять не даст скучать никому: ни банкирам, ни клиентам, ни НБУ, ни гражданам.



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После недавнего активного снижения курса как на межбанке, так и на наличном рынке — вчера его в очередной раз решили качнуть вверх.

Причем — началось все с безналичного доллара, где после покупок одного из банков с иностранным капиталом курс продажи доллара подтянули до уровней в 27,40 гривен и выше, а на этом фоне с радостью взвинтили курс и обменки.

НБУ умышленно или неумышленно, но запоздал с реакцией и продавался лишь под вечер по 27,40. Особо это рынок не утихомирило, хотя при оперативном утреннем выходе регулятора — этого бы вообще не произошло. Заработали на этом спекулянты всех мастей.

По факту сегодня на межбанке царит достаточно большой сумбур. С одной стороны — экономика продолжает находится на карантине, особого спроса на валюту со стороны реального сектора нет. И основные покупки вчерашний банк-возмутитель спокойствия делал для нерезидентов, выводящих свои ресурсы, полученные от погашений ОВГЗ и для «дочек» иностранных компаний, репатриирующих свои дивиденды. То есть — это уже не столько производственный сектор, сколько во многом спекулятивные капиталы игроков с ОВГЗ.

С другой — всем экспортерам выгоднее продаться подороже и совместно с аграриями (у них посевная) — они даже очень не против опять поиграться с курсом. А на малообъемном рынке, да еще и совместно со спекулянтами — это весьма несложно сделать.

По нашему мнению попытки покачать курс (причем как вверх, так и вниз) сегодня продолжатся и на межбанке, и на наличном рынке. Очень жаль, что вместо того, чтобы заниматься реальным сектором и его поддержкой в такой сложный период — по факту и НБУ, и большинство банков в основном все больше погрязают в банальных валютных спекуляциях. А они никогда не помогали росту ни одной экономики, тем более с такой сырьевой моделью, как в Украине.

Неопределенность дальнейшего поведения курса — вот то основное, что будет сегодня главным мотиватором для межбанка.

Из внешних факторов — опосредовано сыграет начало сегодня официальных консультаций стран ОПЕК+ по дальнейшим перспективам квот по добыче нефти. Подковерные переговоры по этим вопросам и не прекращались, обвинения неслись со всех сторон и сегодня все эти нефтедобывающие страны должны озвучить это уже в официальном формате. Как быстро договорятся и договорятся ли вообще — вот ключевая интрига ближайших дней. От этого зависят цены на нефть (их сейчас всеми способами пытаются подтянуть вверх) и косвенно — обстановка на всех мировых сырьевых площадках (не только по нефти) и на валютном рынке по всем основным парам валют. В том числе и по паре евро/доллар, от поведения которой будет зависеть и курс евро относительно гривны. Валютные ралли по евро очень вероятны и многие спекулянты в ближайшее время будут на этом активно зарабатывать как на внешних рынках, так и на нашем межбанке.

По нашему мнению — основная часть покупателей сегодня не будет настроена на дальнейший рост курса и активно поборется за его снижение. Упершись в отсутствие существенного спроса на валюту — и продавцы будут вынуждены уменьшить свои аппетиты.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:12 на наличном рынке находились на уровне 27,173/27,328 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, подрос курс в среду и в обменных пунктах. Наличный рынок 8 апреля открывался котировками 27,02-27,07 грн/$, а к середине они выросли до 27,26-27,30 грн/$.

Курс на черном рынке