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08.04.2020  12:21   

Заробитчане скинули долларовые заначки укрепив гривну до 27,1: что дальше

Эта среда пройдет достаточно динамично на валютном рынке. Причем как за счет сугубо украинских факторов, так и международных.


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Нацбанк активно выкупает доллар в резервы и двигает курс американской валюты вниз

Главными из внутренних мотиваторов для участников торгов будут три:

1) продолжатся ли распродажи валюты со стороны госструктур, что создает существенное превышение предложения над спросом и позволяет Нацбанку выкупать излишек доллара в резервы и при этом постепенно снижает котировки межбанка;

2) насколько активны будут аграрии и металлурги по продаже своей валютной выручки;

3) как массово будут скупать валюту «дочки» иностранных компаний, выводящие дивиденды и станут ли нерезиденты — держатели наших ОВГЗ продолжать из них постепенно выходить и выводить в долларе и евро свои ресурсы.

Пока нерезиденты и «дочки» своими операциями по покупке валюты потонули в объеме ее предложения со стороны местных игроков и своими действиями сильно курс не вздернули.

Из внешних — несомненно предстоящее заседание стран ОПЕК+, которое должно пройти завтра и будет посвящено поведению этих всех крупнейших игроков на рынке нефти. Страсти там не шуточные, никто не хочет уступать и грозных заявлений и обвинений со всех сторон звучит много. Это тут же отражается на ценах на нефть и опосредованно — на всех рынках, в том числе и валютном. Для Украины наиболее важным является реакция пары евро/доллар, так как это влияет на курс евро относительно гривны. И тут как раз — возможны новые ралли, что тут же будет менять курс евро относительно нацвалюты.

По нашим расчетам — объемы операций на торгах в среду составят порядка $250-330 млн при заключении до 490-610 сделок. Главную роль сегодня в формировании тренда по курсу по прежнему будет играть Нацбанк с его ценниками при интервенциях.

На наличном рынке наступила шаткая стабилизация и если наши политики не добавят активных поводов для информационной раскачки курса и нагнетания страстей среди граждан — владельцы обменок и спекулянты на межбанке сегодня будут работать только в формате «с оборота» и «в две стороны».

Определенное прощупывание возможностей роста котировок конечно же произойдет, но оно может быстро упереться в нежелание покупателей переплачивать.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:34 на наличном рынке находились на уровне 27,002/27,189 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 8 апреля - доллар может опять взлететь - фото 4

Напомним, наличный рынок во вторник с утра оптимистично просел до 26,8, но потом приблизился к межбанку по котировкам, вернувшись к индикатору понедельника 27 грн/$.

"Открывался наличный рынок котировками 26,75-26,85, а к середине они выросли до 26,90-27,02 грн/$", – добавил Куринной.

Курс на черном рынке

  • USD 27,081/27,181;
  • EUR 29,132/29,332;
  • RUB 0,343/0,350.

Курс валют 8 апреля - доллар может опять взлететь - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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