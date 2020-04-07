07.04.2020 13:03

Наличный доллар впервые за долгое время упал ниже межбанка

Вторник, 7 апреля на валютном рынке продолжит тенденции вчерашнего дня и в основном будет работать на укрепление гривны - по прежнему будет не скучно никому — ни бизнесу, ни финансистам, ни Нацбанку.



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Основная причина — активизация продавцов валюты на фоне очень вялого спроса. Главную роль сегодня в формировании тренда по курсу сыграет Нацбанк. Даже не крупные игроки и даже не «дочки» иностранных компаний и нерезиденты. Слишком уж серьезный перекос в сторону предложения возник на рынке с самого утра.

По слухам среди банкиров (которым мы в данном случае полностью доверяем) — на торги начали выходить с продажей не только аграрии (необходимо финансировать посевную), но и металлурги (нужно поддерживать свою текущую хоздеятельность даже в период карантина) и НАК «Нафтогаз» с его дочерними компаниями (скоро период выплаты дивидендов государству и ему нужна «живая» гривна для этих расчетов).

Такое массированное предложение не перекрывается покупателями и у Нацбанка появляется отличный шанс в очередной раз пополнить резервы. При этом, если не так давно он продавал валюту по уровням существенно выше 28 гривен (пик — по 28,35), то сейчас выкупает ее в пределах 27,20-27,25 гривен, а сегодня уже с утра купил порядка $100 млн по 27,10.Такая вот арифметика регулятора.

Аукциона по размещению ОВГЗ сегодня не будет — Минфин отменил его после консультаций с первичными дилерами и поэтому практически лишь ценники Нацбанка (как единственного универсального покупателя ) и сформируют текущий курсовой тренд на межбанке.

Видя ситуацию на торгах — быстро проседает и наличный рынок на фоне снова притихших «вещателей секты доллар по 30». Пока будет режим карантина — особого спроса на валюту не ожидается, чем и пользуется сейчас как НБУ, так и владельцы обменок.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:18 на наличном рынке находились на уровне 27,085/27,315 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне курс национальной валюты укрепился и в пунктах обмена валют. В понедельник наличный рынок открывался котировками 27,17-27,28 грн/$, а к середине они снизились до 27,01-27,08 грн/$.

Курс на черном рынке