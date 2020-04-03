03.04.2020 11:11

Валюта в первую пятницу апреля: почем будет доллар

Особой интриги ни спекулянты ни НБУ не предусматривают, а наличный рынок наконец начал синхронизироваться с межбанком



Фото: mind.ua

По прежнему основную роль в формировании тренда по курсу будут играть крупные игроки и Нацбанк. А вот тут как раз и кроется некоторая интрига. Из-за карантина деловая активность в стране на минимуме и на межбанке отчетливо стало видно, что покупателей все меньше, а с продавцами — получше — т.е. предложение при вялом спросе уже несколько дней преобладает.

Это давит на курс и Нацбанк даже начал выкупать излишек доллара на торгах. Вчера он это делал в пределах 27,50 гривен, чем не дал курсу существенно просесть ниже этого порога. Сегодня ситуация повторяется уже с самого утра и в конечном итоге ценник НБУ ( а мы уверены, что пополнение резервов его заинтересует и он выйдет на рынок) — станет основным ориентиром для рынка по курсу. Почем будет выкупать доллар межбанк — основное, что будет волновать сегодня крупных операторов.

С другой стороны — НБУ может дать рынку продолжать давить доллар и не выходить на торги, что создаст предпосылки к уровню в 27-27,20 гривен за доллар на межбанке уже в начале следующей недели.

Даже «дочки» иностранных компаний, у которых сейчас начинается период перечисления дивидендов материнским компаниям (ежемесячно в первой декаде месяца) своим спросом пока не перекрывают то предложение, которое сейчас ситуативно возникло на торгах из-за застоя в экономике в связи с карантином.

Поэтому интриги две: выйдет ли НБУ (мы уверены, что выйдет) и если да, то почем будет выкупать доллар при интервенции.

За счет вчерашнего аукциона НБУ по продаже наличного доллара (продал из предлагаемых им $280 млн всего $241,5 млн и закрыл этим все выставленные заявки крупных банков) — частично снижается ажиотаж и на наличном рынке. В крупных банках с выдачей долларовых вкладов стало чуть полегче, но в небольших — эта проблема еще сохраняется.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,00-27,35 и продажа 27,59-27,90 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,20-27,40 гривен и продажа 27,55-27,70.