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27.03.2020  12:05   

Доллар опять неожиданно взлетел: что в реальности происходит с рынком

Американская валюта снова пошла в рост. Не спасло гривну даже вмешательство НБУ


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Обстановка на валютном рынке накаляется и в этот раз в этом виноваты даже больше политики и правительство, нежели коронавирус и объективные проблемы украинской экономики. Как всегда — страдают от этого простые люди и малый бизнес.

Еще до 16 часов вчерашнего дня на межбанке и в обменниках было все относительно спокойно. НБУ продавал валюту на торгах по 28,22 гривны, но особого ажиотажа не было и регулятору было достаточно продать всего $11 млн, чтобы выровнять спрос и предложение.

Но стоило правительству предложить провести переформатирование бюджета (сократить ожидаемые доходы и увеличить расходы), как неразбериха начала нарастать. Кроме этого, интрига по поводу завтрашнего заседания Верховной Рады по земле и «антиколомойскому» закону и пиар на этом отдельных политиков -сделали свое дело.

Финансисты испугались, а население в очередной раз занервничало (даже с учетом карантина). Раздался уже знакомый клич — даешь доллар по 30-35 и ажиотаж моментально усилился. По факту — ничего особо не изменилось в экономике за эти несколько часов (там по прежнему пока плохо), а депутаты так и не поддержали идей чиновников — но рынок опять взбаламутили.

Сегодня именно этот — во многом деструктивный фактор — будет существенно влиять на курс и настроения участников межбанка и на наличный рынок, где владельцы обменок на страхах и рисках опять вздернули котировки.

Кроме этого, на поведение рынка повлияет:

1) очередные ралли по паре евро/доллар, где на момент написания статьи евро вырос до 1,1020 доллара ( а ночью доходил и до 1,045);

2) период выплат возмещений НДС экспортерам; 3) приближение конца месяца и квартала у бизнеса.

Торги, стараниями наших депутатов и чиновников, сегодня будут достаточно напряженными и мы уверены, что для снятия давления на курс — НБУ придется выходить на межбанк с продажами доллара. На искусственно раздуваемом ажиотаже — спекулятивные атаки на гривну усилятся.

На момент завершения написания статьи на рынке уже появился Нацбанк с продажей доллара для снятия ажиотажа.

Курс валют - коронавирус тянет курс доллара в Украине вверх - фото 3


 

Укрепилась американская валюта и в пунктах обмена валют. Наличный рынок в четверг открывался котировками 28,15-28,25 грн/$, а к середине дня они выросли до 28,37-28,45 грн/$.

Черный рынок

  • USD 28,520/28,678;
  • EUR 31,036/31,421;
  • RUB 0,343/0,357.

Курс валют - коронавирус тянет курс доллара в Украине вверх - фото 4

 

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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