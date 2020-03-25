25.03.2020 11:54

Доллар в среду: почему сегодня возможны валютные ралли

Среда будет достаточно интересным днем на валютном рынке с элементами курсовой интриги в течение сессии.



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На межбанк продолжают влиять все те же внешние и внутренние факторы, но степень их влияния на поведение участников торгов изменится.

С внешними все понятно — пару евро/доллар на фоне новостей по распостранению коронавируса продолжает периодически лихорадить (на момент написания статьи находилась на отметке 1,082 доллара за евро) и это опосредованно отражается на курсе гривны относительно евро на нашем межбанке и в обменках.

Сложнее сегодня с внутренними:

1) Покупатели и продавцы по прежнему сложно определяются с определением цены валюты на торгах и при выходе двух-трех крупных игроков одновременно — соотношение спроса и предложения кардинально меняется, что приводит к частым разворотам тренда в течение сессии;

2) Реальные потребности в валюте у импортеров снижаются , так как объемы завозимой заграничной продукции падают. Это уменьшает давление на курс с их стороны.

Кроме этого, уже начинают «выдыхаться» и те украинские валютные заемщики, которые гасили валютные кредиты (как внутри страны, так и по внешним займам) на опасениях роста курса — у них все меньше свободной гривны, а объем выторга падает за счет карантина. На этом фоне в выгодном положении остаются только супермаркеты, аптеки и производители медицинских товаров (масок, антисептиков и т.д.) — у них выручка и цены только растут. Все остальные — «в минусах» и особо закупаться валютой уже не могут.Это тоже работает на стабилизацию курса гривны на межбанке;

3) Экспортеры ждут поступлений основных сумм возмещений НДС и поэтому придерживают валюту до последнего, но вынуждены все же ее постепенно тратить на финансирование текущих затрат.Так что до захода основных сумм возмещений — курсу гривны они особо не помогают, но и не валят его;

4) Прошедший аукцион по размещению валютных ОВГЗ. Продали бумаг на почти 802 млн долларов и 76 млн евро. И теперь с одной стороны — частично зайдет «живая» валюта напрямую в бюджет (что не отразится на курсе и межбанке), но с другой — во многом это перевложения инвесторами и банками своих гривневых ресурсов от погашений предыдущих облигаций в валютные бумаги с выходом на межбанк и покупкой валюты с дальнейшим ее перечислением в бюджет. Выходы этой части гривны на рынок для покупки валюты под сегодняшние расчеты за ОВГЗ — может добавить давления на курс в течение сессии.

Поэтому, как и вчера — нас сегодня ждет достаточно средняя активность импортеров на фоне потенциальных выходов покупателей валютных ОВГЗ с целью покупки за свои гривневые ресурсы валюты под расчеты в валюте с Минфином Украины по аукциону.

Попытки покачать курс на таких перекосах со стороны спекулянтов лишь усилятся и при значительных колебаниях на межбанке спроса и предложения — НБУ будет выходить на торги с интервенциями.

Как заявили в регуляторе, в ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличными долларами, так как Нацбанк фиксирует признаки недостатка наличной валюты в банках из-за повышенного спроса.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,20-28,00 и продажа 28,10-28,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,50-28,05 гривен и продажа 28,10-28,20.