24.03.2020 12:34

Коронавирус и валюта: что будет с курсом 24 марта

Нацбанк продолжает сдерживать доллар от резкого роста, медленно , но неуклонно, повышая средний ценник на валюту.



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Курс продолжит лихорадить как за счет внешних факторов, так и внутренних. Но по факту курсовая волатильность начнет постепенно снижаться. На поведение рынка повлияет:

Из внешних — уже работает во всю«гонка» печатных станков как в США, так и в ЕС. Вчерашнее укрепление евро до уровней 1,08 доллара и выше — результат попыток этих экономических гигантов побороться за рынки и главное — сохранить рабочие места и рынки для своих стран в период и после окончания эпидемии коронавируса. Все это непосредственно отражается на всех рынках, в том числе фондовых и валютных мировых площадках. Стремительно начало расти и золото (уже более 1585 долларов за унцию, хотя еще позавчера было около 1472).Это говорит о том, что финансовые подвижки в мировой экономике уже пошли и сейчас эти процессы только усилятся.

Из внутренних — покупатели и продавцы по прежнему в сложном положении по механизму курсообразования в течении дня. С одной стороны — снижаются потребности в валюте у импортеров (объемы завозимой продукции падают), но продолжают закрывать свои внешние обязательства украинские валютные заемщики, что частично давит на курс.

Против гривны также играет сокращение поступлений валютной выручки от экспортеров (границы почти закрыты) и от заробитчан (значительная часть из них вернулась из-за коронавируса и уже не так активно переводит в Украину валюту).

Как мы и предупреждали — не сработал особо фактор погашения депсертификатов, что так активно раскручивалось спекулянтами, чтобы на ажиотаже опять попытаться взорвать курс. Но — часть из этих денег у банков пошла на погашение ранее взятого рефинанса, часть на поддержку ликвидности и выполнение нормативов резервирования на корсчете в НБУ (необходимо по системе сейчас держать порядка 54,4 млрд гривен), часть — на подкрепление касс наличностью. Так что даже при росте корсчетов до 88 млрд гривен на утро понедельника — НБУ ограничился всего продажей 50 млн долларов на вчерашних торгах и этого хватило для успокоения котировок и даже их отката к вечеру 23 марта.

Не особо сегодня повлияет на межбанк и аукцион Минфина. Если ранее чиновники говорили о размещении во вторник гривневых и долларовых облигаций, то сейчас -после консультаций с первичными дилерами — ограничились предложением только ОВГЗ в евро и долларе. Но на очень большие поступления валюты в бюджет мы бы пока не рассчитывали при том, что происходит на мировых фондовых площадках.

Поэтому сегодня нас ждет с одной стороны — достаточно средняя активность импортеров на фоне все еще сохранения спроса на валюту со стороны валютных заемщиков при достаточно сдержанных продажах экспортеров, которые надеются на скорые поступления основных сумм НДС и придерживают валюту.

Попытки покачать курс со стороны спекулянтов — продолжатся, а при больших перекосах спроса и предложения мы опять увидим на торгах НБУ с его интервенциями.

По прогнозам «Минфина», объемы операций на торгах во вторник составят до $390 млн при заключении до 640 сделок с широким коридором по доллару за счет продолжения несостыковок возможностей покупателей и курсовых желаний продавцов в пределах 27,55-28,10 гривен.

На наличном рынке ажиотаж по валюте стихает по причинам:

1) отсутствия большого количества валютной наличности на руках у граждан;

2) роста затрат населения на продукты питания при снижении их доходов из-за вынужденного сидения дома из-за коронавируса — людям не до валюты;

3) более-менее снижения панических настроений на межбанке, что опосредованно влияет и на наличный рынок.

По прогнозам банкиров, во вторник торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 27,70-28,00 грн/$.

Курс на межбанке

Курс гривны еще несколько снизился, и с утра во вторник она торгуется на межбанке на уровне 27,8/27,99 грн/$.

Напомним, в понедельник межбанковский рынок открывался на уровне 27,80-28,10 грн/$. В дальнейшем котировки показывали разностороннее движение: рост до дневного максимума 28,19-28,21 грн/$ сменился откатом до дневного минимума 27,50-28,00 грн/$ при завершении сессии. Справочный курс по состоянию на 12:00 составил 28,133 грн/$.

Объем свободной ликвидности снизился на 9,1 млрд грн и составил 184 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 51,9 млрд грн – до 88,6 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 60,9 млрд грн – до 95,4 млрд грн.

"Вчерашние торги в целом повторили пятничный сценарий "качелей": широкий стартовый спрэд, утренний рост котировок под давлением спроса до отметки 28,2 грн/$, выход регулятора с валютной интервенцией, постепенная стабилизация и откат до позиций ниже стартовых, но выше пятничных", – рассказал финансовый аналитик.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:12 на наличном рынке находятся на уровне 27,834/28,191 грн/$ (покупка/продажа).





Напомним, в пунктах обмена валют курс доллара в первый рабочий день недели подрос. Наличный рынок в понедельник открывался котировками 27,85-28,00 грн/$, а к середине дня они выросли до 28,07-28,15 грн/$.

Курс на черном рынке