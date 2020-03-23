Курс доллара и евро: почему покоя не будет

Понедельник будет достаточно сложным днем на валютном рынке с широким коридором по курсу.
С одной стороны — покупатели и продавцы в сложном положении по самому курсообразованию. Постепенно снижаются объемы импорта из-за фактически перекрытых границ и падения деловой активности по всему миру, что уменьшает потребность в валюте у наших импортеров. Но в то же время пока активны украинские получатели валютных кредитов из-за рубежа -они опасаются роста курса и спешат закрыть свои валютные обязательства, что добавляет спроса на межбанке с их стороны. А у экспортеров — как понижение объемов поступлений валютной выручки (что их конечно пугает), так и боязнь продешевить при совершении сделок на таком постоянно меняющемся рынке.
Это все приводит к широким коридорам между «возможностями» по курсу покупателей и «хотелками»по нему продавцов. Так что наш межбанк вступил в период широких коридоров по котировкам. Особенно в начале дня — когда мало кто из них понимает, что выставлять по курсу.
С другой стороны — международным фактор, где ралли по паре евро/доллар несколько снизило обороты, но практически все деловые экономические индексы продолжают падать, несмотря на все старания ФРС США, ЕЦБ и стимулирующие меры других центробанков.
Да и статистика по коронавирусу пока лишь растет, что отражается на поведении всех рынков.Некоторый позитив пошел по рынкам Китая, но он в основном за счет их огромного внутреннего рынка, а не за счет внешней активности. Все это опосредованно отражается и на курсе гривны относительно доллара и евро.
Поэтому сегодня основная проблема для участников межбанка — определиться с реальным состоянием дел и сложить объективную цену валютам.
На фоне шатающегося из стороны в сторону рынка — диспропорции и перекосы спроса и предложения сегодня продолжатся, что и будет приводить к периодической смене тренда на торгах в течение дня. Спекулятивная раскачка межбанка сохранится. Причем — в обе стороны. Но дефицит гривны у банков и клиентов — будет сдерживать аппетиты тех, кто захочет задирать котировки.
В случае существенных ралли по котировкам гривны относительно доллара — НБУ придется снова выходить на торги.
По прогнозам «Минфина», объемы операций на торгах в понедельник составят до $320-390 млн при заключении до 520- 640 сделок с достаточно широким коридором по доллару за счет несостыковок возможностей покупателей и «хотелок» продавцов в пределах 27,60-28,25 гривен.
Процедура нахождения оптимально устраивающего курса и продавцов и покупателей на таком шатком рынке — будет основным мотиватором для сегодняшнего курсообразования.
Как и в пятницу — в такой ситуации из-за существенной волатильности котировок межбанка — курсы наличного рынка сегодня снова будут многократно меняться в большинстве действующих обменников. В тоже время — дефицит наличного доллара пока сохраняется, что приводит к тому, что часть обменок будет выставлять котировки продажи, но фактически валюты не продавать из-за ее физического отсутствия. Особенно в регионах.Те же кто ее будет иметь «вживую» — будут ее реализовывать только достаточно дорого.
Курс в банках на 10 утра: прием 27,00-27,55 и продажа 27,95-28,20 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 27,50-27,85 гривен и продажа 28,00-28,20.
Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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