21.03.2020 11:01

Сезонный рост цен на «старую» картошку в половину превысил прошлогодний

За неделю на опте картофель прошлогоднего урожая добавил 50%.



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На этой неделе цены на картофель в Украине выросли. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране его поставки из хозяйств ведутся нерегулярно, сообщили аналитики проекта EastFruit. По этой же причине несколько сократилось поступление импортной продукции из Беларуси и РФ. Предложение на рынке упало, что в условиях возросшего спроса привело к удорожанию продукта.

Цены на картофель сформировались в диапазоне 8-10 грн/кг, что в среднем на 43% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. По мнению экспертов проекта, повысить цену на картофель фермерам удалось на фоне значительного сокращения запасов у оптовых компаний и розничных сетей, тогда как поставки из западных областей Украины по-прежнему усложнены.

И это при том, что цена на картофель в Украине на данный момент уже в среднем на 46% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Представители оптовых компании надеются, что с возобновлением поставок из западных областей страны цена опять снизится до прежнего уровня, однако фермеры рассчитывают вести продажи в дальнейшем в таком же ценовом диапазоне, как и сейчас.

Более того, некоторые производители заявляют о намерении поднимать цены на картофель и далее. По их словам, запасы качественного картофеля в западных регионах страны также заканчиваются, поэтому спрос на продукцию будет в перспективе только расти, благодаря чему будет повышаться и цена.

Напомним, в течение первой половины сезона 2019/20 годов (июль-ноябрь 2019-го) импорт картофеля в Украину достиг 188,4 тыс. тонн, что в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона.