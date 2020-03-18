18.03.2020 11:55

Доллар в среду: почему будет коррекция курса

Среда опять будет непростым днем на межбанке и снова пройдет под знаком активных спекуляций на торгах. Но основная часть игроков ожидает коррекции курса.



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После значительного роста котировок последней недели, усиленно подгоняемых паникой вокруг коронавируса — рынку и клиентам необходима передышка, чтобы уже окончательно переварить происходящее как на внешних рынках, так и в Украине.

С одной стороны — рассчитывать на большие вливания даже в валюте сейчас со стороны инвесторов нечего. Вчерашний аукцион Минфина по размещению валютных ОВГЗ прошел слабо — продали всего на $73,6 млн при доходности в 3,5% годовых, что достаточно низкая доходность для сложившейся ситуации на развивающихся рынках (и это единственный позитив при этом размещении). Поэтому фактор аукционов ОВГЗ сейчас не актуален для валютного рынка.

С другой стороны — введенный карантин, запрет авиа, железнодорожных и других международных перевозок из-за коронавируса — снижает до минимума деловую активность в мире и в Украине. В этом случае — постепенно упадет спрос на валюту со стороны импортеров (завозить все сложнее и дольше) и на фоне предстоящих дней бюджетных проплат у всего бизнеса — создает дополнительный дефицит гривны на рынке. Это сработает в пользу укрепления нацвалюты.

Опасность для курса сохраняется со стороны активной скупки валюты населением, но и тут основная часть банков переходит на онлайн обмен валют, что также психологически снижает давление на гривну и сокращает панические настроения у людей.

Все это придавливает ажиотаж на межбанке и наличном рынке и приведет к снижению давления на гривну и коррекции в ближайшее время.

Продолжатся скачки курса евро ( валютные ралли евро/доллар в преддверии заседания ЕЦБ сохранятся), а рубль снова валится на понижении цен на нефть. Это позволит спекулянтам зарабатывать на евро и на украинском межбанке. И достаточно активно.

Но фактор коррекции — будет основным на сегодняшних торгах. НБУ даже возможно и не придется активно выходить на торги с массированной продажей доллара для погашения валютной паники. Но если регулятор решит выйти — то его ценники по прежнему фактически будут диктовать рынку безналичные котировки.

Спекулянты сегодня продолжат зарабатывать как в формате «в две стороны» на межбанке, так и на курсовых разницах за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она дешевле) на наличный. Но заработки их на этом постепенно будут снижаться за счет сближения котировок межбанка и обменок.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 26,75-27,50 и продажа 28,00-28,80 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,00-28,20 гривен и продажа 28,40-28,70.