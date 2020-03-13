13.03.2020 11:38

Доллар уходит вверх: что происходит и кто на этом зарабатывает

Пятница на валютном рынке поддержит традиции последних дней и опять попортит нервы как клиентам банков, так и самим банкирам.



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Не сможет отдохнуть и Нацбанк — слишком уж напряженная ситуация на торгах и спрос опять давит на курс. Игра «на повышение» продолжается и похоже сегодня НБУ придется продавать валюту, чтобы сдержать ажиотаж.

Рынок стартовал с уровней выше 26 гривен, чем сразу ориентирует экспортеров — к придерживанию валюты (а вдруг будет возможность продать повыше), а покупателей — к активной ее скупке (на опасениях новых скачков котировок).

На этом фоне нервничает и наличный рынок, где с одной стороны — оживился спрос на валюту, а с другой — уже началась нехватка наличной гривны у крупных сетей обменников, что сдерживает аппетиты финансистов.

Раздолье спекулянтам, которые сейчас зарабатывают как на игре «на повышение» на межбанке, так и за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она дешевле) на наличный. Разница между курсами в 30-50 копеек очень привлекает любителей заработать на ажиотаже и наличный рынок сам становится одним из драйверов раскрутки девальвации гривны.

Нацбанк вынужден активно тратить резервы на сдерживание роста курса, но при это регулятор сам постепенно завышает свои ценники и в конечном итоге официальный курс по дню.

Это сейчас выгодно как экспортерам (больше зарабатывают на продаже валютной выручки), таможне (больше отчислений от сборов по товарам и услугам, привязанным к курсу), да и самому НБУ с Минфином — происходит положительная переоценка ЗВР и формальная прибыль Нацбанка от такой курсовой переоценки потом ляжет в конечном итоге в бюджет (после перечислений Нацбанком своей прибыли государству).

А под разговоры о коронавирусе — «загон лосей» (дилерский сленг по активизации роста курса за счет большого числа мелких покупателей, напуганных каким-либо событием) — все больше помогает спекулянтам наживаться на сложившейся ситуации. Причем на всех сегментах валютного рынка.

Давление на гривну продолжится и сегодня. Основные пожары по прежнему придется гасить НБУ своим интервенциями по продаже доллара. Именно выходы/невыходы Нацбанка с продажей доллара на межбанке — и будут сегодня фактически формировать курсовой тренд на торгах.

По прогнозам «Минфина», объемы операций на торгах сегодня составят до $300-420 млн при заключении до 620-680 сделок с широким коридором по доллару в пределах 25,95-26,25 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 25,70-26,30 и продажа 26,45-26,81 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,20-26,40 гривен и продажа 26,50-26,70.