11.03.2020 19:50

До 2/3 полей Харьковщины истощаются вследствие нарушений правил севооборота подсолнечником - результаты исследований

Кроме прочего, по данным спутникового мониторинга, десятая часть земель Харьковщины эксплуатируется нелегально (с космоса видны поля на землях, не внесенных в кадастр).



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До 70% подсолнечных полей в отдельных районах Украины не соблюдают правила севооборота.

Об этом свидетельствуют результаты анализа с/х платформы EOS Crop Monitoring.

Исследование показало, что больше всего правила севооборота нарушают в Луганской, Кировоградской и Николаевской областях. Это 33,4%, 23,5% и 22,3% соответственно от общего количества подсолнечных полей в этих областях.

Путем анализа спутниковых снимков команда аналитиков выяснила, что в 2019 г. значительное количество посевных площадей — до 165 тыс. га в отдельных областях — культивировалась с нарушениями норм севооборота, приводя к истощению плодородия земель.

Эксперты подчеркнули, что подсолнечник — очень требовательная к питательным веществам культура, сильно истощает почву. Тем не менее, по данным Госстата, в 2019 г. в Украине вырастили более 5,8 млн га этой культуры.

«В случае подсолнечника такие нарушения очень вредят земле. Культура высушивает почву на глубину до 3 м, стимулируя эрозию. В классических севооборотах подсолнечник выращивали не чаще чем раз в 7-8 лет», — заявил д. биол. н., доцент кафедры агротехнологий и почвоведения Василий Черлинка.

По его словам, севооборот — это необходимая сезонная смена культур на поле для минимизации негативного антропогенного воздействия на землю. Ведь если выращивать те же растения на одном участке из сезона в сезон, возникает химический дисбаланс в структуре почвы.