До 2/3 полей Харьковщины истощаются вследствие нарушений правил севооборота подсолнечником - результаты исследований

Кроме прочего, по данным спутникового мониторинга, десятая часть земель Харьковщины эксплуатируется нелегально (с космоса видны поля на землях, не внесенных в кадастр).
До 70% подсолнечных полей в отдельных районах Украины не соблюдают правила севооборота.
Об этом свидетельствуют результаты анализа с/х платформы EOS Crop Monitoring.
Исследование показало, что больше всего правила севооборота нарушают в Луганской, Кировоградской и Николаевской областях. Это 33,4%, 23,5% и 22,3% соответственно от общего количества подсолнечных полей в этих областях.
Путем анализа спутниковых снимков команда аналитиков выяснила, что в 2019 г. значительное количество посевных площадей — до 165 тыс. га в отдельных областях — культивировалась с нарушениями норм севооборота, приводя к истощению плодородия земель.
Эксперты подчеркнули, что подсолнечник — очень требовательная к питательным веществам культура, сильно истощает почву. Тем не менее, по данным Госстата, в 2019 г. в Украине вырастили более 5,8 млн га этой культуры.
«В случае подсолнечника такие нарушения очень вредят земле. Культура высушивает почву на глубину до 3 м, стимулируя эрозию. В классических севооборотах подсолнечник выращивали не чаще чем раз в 7-8 лет», — заявил д. биол. н., доцент кафедры агротехнологий и почвоведения Василий Черлинка.
По его словам, севооборот — это необходимая сезонная смена культур на поле для минимизации негативного антропогенного воздействия на землю. Ведь если выращивать те же растения на одном участке из сезона в сезон, возникает химический дисбаланс в структуре почвы.
Как известно, нормы севооборота законодательно закреплены в статье 33 Закона «Об охране земель».
По решению Верховного суда Украины от 2018 г., нарушения арендатором земельного участка законодательно введенного порядка севооборотов сельскохозяйственных культур может быть основанием для расторжения договора аренды. Кроме того, после открытия рынка земли информация о нарушениях севооборота может влиять на ее цену.
Но данное нарушение на харьковских землях не единственное.
До 10% эксплуатируются «вчерную», что следует из данных спутникового наблюдения со сверкой с госгеокадастром
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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