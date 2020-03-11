11.03.2020 12:12

Доллар пошел на взлет: чего ждать по курсу

Среда продолжит традиции марта и пройдет снова очень напряженно:«Идеальный шторм» — в самом разгаре.



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По факту — как мировые, так и украинские рынки оказались заложниками одновременного действия значительного числа факторов, существенно влияющих на валютный, фондовый и сырьевой рынки.

Украина еще не настолько интегрирована во все мировые процессы как самостоятельный игрок и в этой ситуации даже пока выиграла от того, что находится на периферии мировых финансов. Как говорится: было бы счастье, да несчастье помогло.

«Каникулы» в китайской экономике и фактически обрыв значительного объема туристических, торговых, финансовых и логистических цепочек из-за коронавируса — наносят существенный урон мировой экономике. Первые последствия — обвал цен на нефть и все виды сырья, а также снижение объемов торговли — приводит к стагнации на рынках развитых стран и бегству капиталов с развивающихся рынков в более «тихие и надежные гавани»- в золото и частично в евро, который после решений ФРС США стал для инвесторов более интересным, нежели доллар.

Укрепление евро — явление кратковременное (ЕС сам находится на пороге стагнации), но дает возможности активно зарабатывать спекулянтам мирового уровня на панике инвесторов.

Украина пока лишь частично ощутила этот мировой кризис и пока чиновники все списывают только на коронавирус, предпочитая не особо акцентировать внимание и на своих ошибках, как в части курсообразования, так и в том, что во время благоприятного для украинской экономики периода — так и не смогли даже частично изменить структуру нашей сырьевой модели хозяйствования. Сейчас начинаем пожинать плоды такой работы и похоже коронавирус идеальное прикрытие для Кабмина, Минфина и НБУ для оправдания своих просчетов.

По факту, курс гривны сейчас взрывают два основных фактора — вывод частью нерезидентов своих капиталов из ОВГЗ и сокращение притока валюты из-за падения производства и сокращения экспорта.

На сегодня «Минфин» прогнозирует:

1) продолжение давления на гривну со стороны иностранцев, выходящих из ОВГЗ;

2) увеличение спроса на валюту со стороны импортеров, которые на опасениях дальнейшего роста курса — стараются оперативно закрыть свои текущие валютные обязательства;

3) продолжение спекулятивных атак на гривну с активной раскачкой как доллара, так и евро;

4) необходимость продолжения выходов Нацбанка с продажей доллара для сдерживания роста котировок;

5) быструю реакцию наличного рынка на все валютные качели межбанка.

Мы по-прежнему уверены в том, что пока Нацбанк в ближайшие дни продолжит бороться за удержание курса и не выпустит его своими массированными распродажами выше уровня в 26 гривен.

По прогнозам «Минфина», объемы операций на торгах сегодня составят до $270-350 млн при заключении до 620 сделок с широким коридором по доллару в пределах 25,40-25,70 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 25,15-25,60 и продажа 25,70-26,10 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 25,40-25,85 гривен и продажа 25,90-26,05.