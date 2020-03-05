05.03.2020 12:13

НБУ опустил ценник на американскую валюту

К открытию межбанка американский доллар в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже на 6 копеек.



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Официальный курс на четверг, 5 марта, установлен Нацбанком на уровне 24,8908 грн/$, что на 5 копеек ниже курса в среду.

По ожиданиям банковских казначеев, в четверг межбанковские торги будут проходить в диапазоне 24,80-24,90 грн/$.

Курс на межбанке

Торги по доллару на межбанковском рынке в середине недели началась котировками 25,02-25,05 грн/$. После первых соглашений, зафиксированных в торговом терминале Bloomberg по 25,03 грн/$, курс иностранной валюты снизился до отметки 24,97-24,99 грн/$.

Далее курс украинской гривны укрепился до отметки 24,93-24,95 грн/$.

"Перед обеденным перерывом котировки по американской валюте снизились до уровня 24,83-24,85 грн/$. По словам участников рынка, в торгах участвовал регулятор с покупкой валюты. Во второй половине дня торги по американской валюте проходили в диапазоне 24,85-24,92 грн/$", – рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Справочный курс по состоянию на 12 часов составил 24,9243 грн/$.

"Сегодня торги проходили по сценарию, зеркальному к вчерашнему развитию событий: утренние котировки выше порога 25 стали дневным максимумом, затем они начали снижение под перевесом предложения и снижались до момента выхода в торги регулятора с покупкой доллара по 24,83 грн (после вчерашних продаж по 24,98), что активизировало покупателей и подтянуло котировки к уровню 24,85 грн/$", – сообщил нам директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности снизился на 1,1 млрд грн и составил 233,9 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,4 млрд грн – до 50,9 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 2,5 млрд грн – до 182,9 млрд грн.

Курс в обменниках

Подкорректировали свои курсы и пункты обмена валют. В среду наличный рынок открывался котировками 24,93-25,00, но к середине дня они снизились до 24,74-24,79 грн/$.

Курс на черном рынке