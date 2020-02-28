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28.02.2020  10:56   

Доллар неожиданно обвалился: кто помог гривне

Четверг смог порадовать поклонников гривны и расстроить секту «доллар по 30» - спекулянты отстали от гривны и переключились на курсовые ралли между долларом, евро и рублем.


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Несмотря на сложности предыдущих трех дней этой недели и давление на нацвалюту — доллар четверга даже снизился с утренних 24,60/24,62 до 24,50/24,52 к концу сессии.

Курс провалился бы и больше, но Нацбанк трижды выходил на торги с покупкой валюты и этим удержал котировки в пределах 24,50 гривен. Покупал традиционно, используя Matching и купил немало. По расчетам «Минфина» от $70 до $ 100 млн. Основными продавцами были местные крупные клиенты (и по слухам среди участников рынка -  в основном госструктуры, в том числе НАК «Нафтогаз»).

Ход торгов:

Торги начались с уровня 24,60/24,62 гривен.Предложение превышало спрос и часть продавцов явно имели проблемы в части дефицита гривны. Они активно «сливали» валюту, а покупатели почувствовали возможность существенно поторговаться с целью максимального снижения котировок. В 11 часов доллар просел до 24,57/24,59 гривен, но на рынок вышел Нацбанк с первой покупкой по 24,57 гривен. Купил только ему понятный объем и ушел. Отсутствие крупных покупателей сбило котировки до 24,56/24,58 гривен к 12:00. После полудня предложение опять превышало спрос и к 13 часам доллар просел до 24,53/24,55. НБУ второй раз выходил с интервенцией и купил порядка $ 20 млн по 24,54.

Это сняло напряжение на рынке и до 15 часов курс находился в пределах 24,53/24,55 гривен. Но затем предложение опять начало давить на спрос и Нацбанк в третий раз купил порядка $ 30 млн по 24,51.

На 16:00 доллар уже котировался по 24,51/24,53 гривны, а завершилась сессия уровнем 24,50/24,52.

Главные события 27 февраля на межбанке:

1) Доллар с утренних 24,60/24,62 гривен подешевел до 24,50/24,52 к завершению сессии;

2) НБУ трижды выкупал доллар на торгах — по 24,57 гривны, по 24,54 гривны и в почти завершении сессии по 24,51. Купил всего по наблюдениям участников рынка порядка $70-100 млн;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,585 гривен, а официальный на 28 февраля составил 24,561 гривен за доллар.

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривна
 
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