20.02.2020 08:45

Украинцы не должны платить налоги за переводы на банковскую карту - разъяснение налоговой

Налоговая служба опровергла информацию о том, что в Украине появился новый налог.



// izvestia.kharkov.ua

Информация о том, что вводится новый налог и им теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, отметили в Государственной налоговой службе.



Экономисты объясняют, что в Украине подлежат налогообложению такие доходы, как заработная плата, подарки, недвижимость, транспорт, драгоценности и тому подобное.



«С большими подарками, которые требуют регистрации права собственности - это транспорт, земля, недвижимость, а также с покупками-продажами такого имущества вопрос в Украине давно решен: они облагаются нулевой ставкой налога для родственников первой и второй степени родства и ставкой 6,5% для всех остальных», – рассказал экономист Украинского аналитического центра Александр Охрименко.



Налоговая служба разъясняет, что не может получить данные о поступлении на карточные счета. Такая информация может быть доступна финмониторингу, но только в том случае, если сумма превышает 150 000 гривен. Банк может потребовать дополнительные документы о такой операции. Однако и эти данные не будут переданы в налоговую.



Государственная налоговая служба обращает внимание, что информация о банковских счетах физических лиц (не являющихся ФОПами) может быть предоставлена ​​банком только:



- по запросу ДПС - о наличии банковских счетов;



- по решению суда - о движении средств или о любой другой информации по счету.



Итак, если ГНС узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд.



Экономисты отмечают, ответственность за неуплату налогов грозит тем, кто продает товары на крупные суммы (более 50 000 грн за один платеж), а также нарушителям закона - например, людям, которые годами не платят за коммунальные услуги, уклоняются от уплаты алиментов. И тогда возможно не только взыскание основных долгов, но и налогов и штрафов за продажу через интернет подержанных вещей, непонятные перечисления на банковскую карту, и тому подобное.